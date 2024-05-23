Керівник Росії Володимир Путін дозволив використовувати американське майно для “компенсації збитків” Росії, підписавши указ “Про спеціальний порядок компенсації шкоди, заподіяної Російській Федерації та Центральному банку Російської Федерації у зв'язку з недружніми діями Сполучених Штатів Америки”.

Про це повідомляють “РИА Новости”.

Указ передбачає можливість “компенсації шкоди” через вилучення майна Росії в США через суд — за рахунок майна Сполучених Штатів або американських осіб, включно з цінними паперами, частками в капіталі юросіб і майновими правами.

Згідно з указом, російський правовласник має отримати право звернутися до російського суду із заявою “про встановлення факту необґрунтованого позбавлення прав на майно у зв'язку з рішенням державного або судового органу США та про компенсацію збитків”.

Урядова комісія має “організувати виявлення майна, яке з урахуванням принципу пропорційності може бути використано для компенсації”.

Порядок компенсації Путін доручив визначити уряду Росії.

Міністерка фінансів США Дженет Єллен закликала "Групу семи" (G7) працювати, щоб Україна могла отримати позику до 50 мільярдів доларів з використанням доходів від заморожених російських активів загальною сумою майже 300 мільярдів доларів.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як йдеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.