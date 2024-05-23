Позика $50 млрд для України з доходів від активів РФ: Єллен закликала G7 діяти

Міністерка фінансів США Дженет Єллен закликала "Групу семи" (G7) працювати, щоб Україна могла отримати позику до 50 мільярдів доларів з використанням доходів від заморожених російських активів загальною сумою майже 300 мільярдів доларів.

Про це урядовиця сказала на пресконференції.

Єллен відзначила рішення ЄС використати на користь України доходи від активів РФ, але закликала працювати над розробкою амбітніших варіантів.

"Не вжити додаткових кроків — не варіант ані для майбутнього України, ані для стабільності наших економік та безпеки наших народів. США і наша потужна глобальна коаліція ведуть вольову битву з Путіним. Ми маємо бути рішучими та об'єднаними", — сказала вона.

Міністерка зазначила, що зараз обговорюється загальна ідея і якщо міністри фінансів G7 схвалять ідею залучити позику для України під заставу заморожених активів, то деталі варіантів буде узгоджено до саміту лідерів "Групи семи" у червні.

За інформацією ЗМІ, міністри фінансів та глави центральних банків країн G7 зберуться цього тижня в Італії для пошуку спільного рішення щодо залучення російських активів для допомоги Україні.

Рада Європейського Союзу схвалила використання доходів від заморожених активів Росії на користь України.

Україна отримає першу виплату з надприбутків від користування замороженими активами Росії на території Євросоюзу вже у липні цього року.