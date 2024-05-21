Міноборони запустило "єЧергу" у ТЦК та СП для оновлення даних

Міністерство оборони спільно з командуванням Сухопутних військ ЗСУ запустили електронну чергу до територіальних центрів комплектування і соцпідтримки (ТЦК та СП) для оновлення даних. Сервіс вже працює у всіх зазначених структурах України в тестовому режимі.

Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства.

Зазначається, що швидке розгортання електронного запису на прийом до ТЦК та СП вдалося завдяки співпраці з компанією QLogic, що має досвід створення "еЧерги" для ЦНАПів (Центри надання адміністративних послуг).

"Відтепер не треба стояти в черзі для виконання свого законного обов’язку, достатньо записатися онлайн та прийти на визначений час", – сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

У Міноборони поінформували, що для запису до "еЧерги" потрібно обрати ТЦК та СП, в якому військовозобов'язаний стоїть на обліку, ввести персональні дані для запису, підтвердити номер телефону та отримати повідомлення з датою та часом запису.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законну силу документ набув 18 травня 2024 року.