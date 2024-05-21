У "Резерв+" зафіксували понад мільйон авторизацій

У застосунку "Резерв+" авторизувались понад один мільйон громадян України, а свої дані оновили 700 тисяч людей.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

"Понад 1 000 000 успішних авторизацій в застосунку через Резерв+. 700 тисяч успішних оновлень даних онлайн — це в десятки разів більше, ніж в ЦНАП та ТЦК разом взятих", — йдеться у повідомленні.

За кількість оновлень після України лідирують маркети у трьох державах:

Польщі — 1 727;

Німеччині — 1 369;

Канаді — 443.

18 травня Міністерство оборони України запустило мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів.