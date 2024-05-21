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У "Резерв+" зафіксували понад мільйон авторизацій
Закон про мобілізаціюМІНОБОРОНИЖиття

У "Резерв+" зафіксували понад мільйон авторизацій

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Мобільний застосунок "Резерв+"
Мобільний застосунок "Резерв+" на екрані мобільного телефону. Ковальчук Віктор / УНІАН

У застосунку "Резерв+" авторизувались понад один мільйон громадян України, а свої дані оновили 700 тисяч людей.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

"Понад 1 000 000 успішних авторизацій в застосунку через Резерв+. 700 тисяч успішних оновлень даних онлайн — це в десятки разів більше, ніж в ЦНАП та ТЦК разом взятих", — йдеться у повідомленні.

За кількість оновлень після України лідирують маркети у трьох державах:

  • Польщі — 1 727;
  • Німеччині — 1 369;
  • Канаді — 443.

18 травня Міністерство оборони України запустило мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів.

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