У "Резерв+" зафіксували понад мільйон авторизацій

У застосунку "Резерв+" авторизувались понад один мільйон громадян України, а свої дані оновили 700 тисяч людей.
Про це повідомляє Міністерство оборони.
"Понад 1 000 000 успішних авторизацій в застосунку через Резерв+. 700 тисяч успішних оновлень даних онлайн — це в десятки разів більше, ніж в ЦНАП та ТЦК разом взятих", — йдеться у повідомленні.
За кількість оновлень після України лідирують маркети у трьох державах:
- Польщі — 1 727;
- Німеччині — 1 369;
- Канаді — 443.
18 травня Міністерство оборони України запустило мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів.