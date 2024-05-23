Росія буде використовувати тему збиття Іл-76 для дискредитації України — Юсов

Росія й надалі буде намагатися використовувати тему збиття літака Іл-76 для проведення інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) та дискредитації України.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Є інформація, що противник буде пробувати й далі використовувати тему збиття цього літака для проведення ІПСО тощо, дискредитації нашої держави за кордоном. І орієнтовно на липень заплановані певні дії з боку так званого російського Слідчого комітету", — сказав розвідник.

За його словами, одразу після цього інциденту росіяни поставили завдання своїм підрозділам шукати уламки, зокрема, ракет Patriot на ТОТ, щоб пробувати "ліпити" якусь доказову базу.

"Проте, ліпиться наразі погано, інакше вже була б якась активність із їхнього боку", — додав він.

Юсов також сказав, що у питанні щодо збиття літака Іл-76 на сьогодні не можна говорити про якісь зрушення.

"Держава-агресор не відгукнулася на заклик України про створення міжнародної комісії щодо проведення міжнародного розслідування за участю представників ООН і Червоного Хреста. Фактично РФ заблокувала цю ініціативу, що теж багато про що говорить", пояснив він.

Відповідаючи на питання, що відомо про інші ІПСО РФ, представник ГУР наголосив, що росіяни "не зупиняються" щодо цього.

"Головне управління розвідки свого часу повідомляло про операцію з метою дестабілізації нашої країни й про операцію "Смута". Зокрема, "Майдан-3" — це багатошарова операція, вона триває. У цілому того ефекту, на який противник розраховував, він не отримав", — сказав він.

Юсов зауважив, що російська пропаганда не забула й історію з терактом у концерт-холі "Крокус". За його словами, російська пропаганда і надалі буде пробувати продовжувати "гнути абсурдну лінію" про начебто причетність до цього України, "хоча це не витримує жодної критики й в цьому немає жодної логіки".

Що відомо про падіння Іл-76 у Росії

24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У Міноборони РФ заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.

У Міноборони України Суспільному не підтвердили, що літак уразили українські Сили оборони, оскільки "ще з'ясовують інформацію".

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що на 24 січня готувався обмін полоненими між Росією та Україною.

Військовий експерт, екскерівник представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні, старший науковий співробітник Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланге припустив, що російський військово-транспортний літак Іл-76 могла збити російська система ППО.

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що звернеться до ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста стосовно падіння військового літака Іл-76 у РФ та заяв російської сторони, що в літаку були українські військовополонені.

Що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Хол" у Красногорську

У Росії у Красногорську Московської області в концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі також сталася пожежа, завалився дах.

У момент стрілянини в залі могли перебувати 6200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано. Зі списку загиблих, опублікованому на сайті МНС Росії, жертвами стали щонайменше 143 людини.

Росія звинувачує в теракті Україну, проте в ГУР України заявили, що стрілянина у концертному залі "Крокус Сіті Хол" є свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою президента РФ Путіна. МЗС теж відкинуло звинувачення.

Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ. Водночас спецслужби РФ виключили версію про причетність України чи ІДІЛ до теракту.

Російські правоохоронці заявили, що у справі заарештували 11 фігурантів, зокрема, чотирьох громадян Таджикистану, які, за даними слідства, були безпосередніми виконавцями теракту. В Дагестані 1 квітня нібито затримали чотирьох іноземців, які брали участь у фінансуванні та забезпеченні зброєю терористів.