Спроба наступу РФ на Харківщині: росіяни заздалегідь готували ІПСО

Росіяни наприкінці березня розпочали свою психологічну операцію (ІПСО) інформаційного супроводу бойових дій на півночі Харківської області, що розпочалися 10 травня із застосуванням піхотних підрозділів. Саме тоді було зафіксовано зростання кількості вкидів, фейків, які були спрямовані саме на Харків, на жителів міста й області й, зокрема, стосувалися взагалі харківського регіону.

Про це аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков сказав в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Що стосується інформаційного супроводу вчорашніх бойових дій, які, вочевидь будуть, продовжуватися сьогодні, то мережа російських воєнкорів та інших медіаканалів, які використовуються для розповсюдження такої інформації, повідомляли, що російська армія з успіхом наступає, займає якісь населені пункти, закріплюється, бере в полон величезну кількість українських військових, ті тікають, залишають позиції, і ось-ось Харків буде взятий в кліщі і так далі”, — розповів Жуков.

Він пояснив, що такі повідомлення росіяни розповсюджують з метою поширити панічні настрої, перебільшити свої успіхи і демотивувати, деморалізувати як цивільних, так і військових.

За словами Жукова, це стандартна практика бойових дій.

“Відволікаючі маневри, розвідка боєм можуть використовуватися для введення противника в оману. Будь-які бойові дії мають інформаційний супровід. До цього треба завжди бути готовими”, — зазначив Жуков.

Він додав, що українське військове командування та спецслужби це знають і відповідно до цього мають планувати певні дії і ухвалювати певні рішення.

Жуков наголосив, що треба, в першу чергу, орієнтуватися на офіційні повідомлення і пропускати поза увагою ті вкиди, які робляться з російської сторони.

Близько 05:00 10 травня росіяни спробували прорвати лінію оборони на півночі Харківщини, повідомили в Міноборони. Обстріли населених пунктів прикордоння посилились.