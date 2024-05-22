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"Укрзалізниця" підвищила вартість постільної білизни
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"Укрзалізниця" підвищила вартість постільної білизни

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Укрзалізниця підвищила ціни на постіль
Потяги "Укрзалізниці". Telegram/Укрзалізниця

"Укрзалізниця" вперше за 5 років змінила вартість постільної білизни у своїх вагонах. Із 22 травня комплект у плацкартних та купейних вагонах коштуватиме 80 грн замість 50 грн, у вагонах СВ — 120 грн замість 60 грн. Водночас у компанії обіцяють якіснішу послугу.

Про це пише пресслужба "Укрзалізниці".

У компанії розповіли, що послуга після першої за 5 років індексації буде якіснішою для пасажирів.

Перед зміною цін УЗ замінила постільну білизну у поїздах. Також до кінця червня обіцяють завершити заміну матраців та подушок на всіх рейсах далекого сполучення.

"Крім того, перед закупівлею нових комплектів «Укрзалізниця» провела консультації з провідними виробниками та постачальниками, щоб не просто замінити застарілий інвентар, але й напрацювати нові стандарти, які дозволять врахувати кращі практики ринку та відчутно підвищити комфорт у дорозі та зносостійкість продукції", — ідеться в повідомленні перевізника.

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11 травня "Укрзалізниця" повідомила, що з метою економії електроенергії у пікові години вимикатиме підсвічування фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни. Йдеться про Київ, Львів, Дніпро, Одесу та Харків.

Раніше, у квітні, УЗ запустила функцію моніторингу квитків у застосунку з можливістю автовикупу для всіх користувачів. Керівник із пасажирських комунікацій “Укрзалізниці” Олександр Шевченко потім пояснив, що автовикуп можна не підключати, це за бажанням користувача.

14 травня УЗ запустила бета-тестування нового сайту, на якому пасажири купують квитки. Там можна буде верифікуватися через "Дію", купити студентські квитки, місце в жіночому купе, повернути міжнародні квитки тощо.

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