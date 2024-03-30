Організація порятунку тварин і довкілля UAnimals разом з Укрзалізницею напрацює оновлені правила перевезення тварин у потягах.

Про це повідомили на Instagram-сторінці UAnimals.

"Спільно оновимо деякі застарілі пункти правил проїзду в поїздах, аби вони стали більш інклюзивними для людей із тваринами. Організуємо соціальну кампанію, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами", — підкреслили в дописі.

Нагадаємо, цього тижня набула розголосу історія про нацгвардійця Валерія і його службового лабрадора Ермі, які їхали в тамбурі "Інтерсіті" з Києва до Чернігова. Їх не пустили до вагона, оскільки за правилами в "Інтерсіті", не можна перевозити тварин, вищих за 45 сантиметрів у холці.

Таке правило діє не через умовну небезпеку, а через брак місця на пасажирських багажних місцях і дискомфорт для самих тварин. Військовий добровільно стояв у тамбурі, бо не хотів порушувати правила, а чекати купейного вагона, де можна їхати з лабрадором, не мав часу.