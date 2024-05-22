Генпрокурор України Андрій Костін поінформував, що наразі ідентифіковано 357 російських військовослужбовців та представників окупаційної влади. Вони підозрюються у вчиненні умисних вбивств, катуванні та жорстокому поводженні з цивільними та військовополоненими. За його словами, 83 із них вже засуджено.

Про це він повідомив у соцмережі X за результатами зустрічі зі спецдоповідачем ООН з питань позасудових страт, страт без належного судового розгляду чи вільних страт Моррісом Тідбол-Бінцом.

"Від самого початку своєї злочинної агресії у 2014 році Росія систематично викрадає, катує і вбиває українців. З початком повномасштабної війни ця політика залякування та знищення всіх, хто ідентифікує себе як українці, стала ще жорстокішою", — йдеться у дописі Костіна.

Генпрокурор України додав, що реальна кількість таких злочинів, у тому числі скоєних на тимчасово окупованих територіях та в місцях "несвободи", розташованих на території Росії, є значно більшою.

"Для боротьби з такими злочинами ми оптимізуємо роботу Офісу генпрокурора та та посилюємо знання і навички наших прокурорів та слідчих за підтримки міжнародних партнерів. Ми відкриті до посилення нашої співпраці для забезпечення ефективного розслідування цих та інших воєнних злочинів та притягнення винних до відповідальності", — підкреслив він.

Що відомо про розслідування злочинів російських військ в Україні

У грудні 2023 року глава МВС Ігор Клименко заявив, що від початку повномасштабного вторгнення українські поліцейські відкрили понад 105 тисяч кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів російських військових.

У вересні минулого року стало відомо, що слідчі Національної поліції розпочали 95 284 кримінальних провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями армії РФ та їхніми пособниками від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Протягом 2022 року правоохоронцям вдалося ідентифікувати 91 російського військового, які чинили воєнні злочини на території Бучанської громади на Київщині. Загалом у цьому районі задокументовані понад 9 тисяч воєнних злочинів, скоєних солдатами РФ.

15 липня 2023 року генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що українські суди винесли вироки 53 військовим РФ за скоєні воєнні злочини. Допомагати українським прокурорам розслідувати безпрецедентну кількість російських воєнних злочинів в Україні будуть Міністерство юстиції США та ФБР.

Станом на серпень минулого року Міністерство внутрішніх справ внесло до інформаційної підсистеми "Воєнний злочинець" відомості про 232 131 особу, з них 197 857 — це російські військові.

Також воєнні злочини РФ в Україні вивчають і громадські організації. Вони документують їх та збирають свідчення для трибуналу.