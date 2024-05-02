Нещодавно один із судів Київської області виніс вирок у справі щодо зґвалтування російським військовим громадянки України під час повномасштабного вторгнення РФ. Військового заочно засудили до 12 років позбавлення волі.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі лінії правової допомоги “ЮрФем: підтримка”.

Інтереси потерпілої представляли адвокатка Марта Змисла та адвокатка і керівниця ЮрФем Христина Кіт.

Розгляд справи в суді відбувався у формі закритого судового засідання, а також за відсутності потерпілої.

"Представляючи інтереси потерпілих від сексуального насильства, для ЮрФем важливо, щоб процес був якомога більше орієнтованим на потреби потерпілої особи. Зокрема, важливо зменшити кількість допитів потерпілої, змінити персональні дані потерпілої особи за її бажанням, просити суд не допитувати потерпілу у суді, а використовувати відеозаписи допиту, зроблені під час розслідування", — зазначила Кіт.

Кримінальне провадження здійснювалося також за відсутності винного. Інтереси засудженого в суді захищала та представляла адвокатка з Центру безоплатної правничої допомоги з метою дотримання прав, які гарантовані Законом.

Минулого тижня Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що задокументовано 290 випадків сексуального насильства, пов’язаного з війною. 102 — щодо чоловіків, 188 — щодо жінок, 15 — щодо неповнолітніх, з них 14 дівчат і 1 хлопець.

Що відомо про розслідування злочинів російських військ в Україні

У грудні 2023 року глава МВС Ігор Клименко заявив, що від початку повномасштабного вторгнення українські поліцейські відкрили понад 105 тисяч кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів російських військових.

У вересні минулого року стало відомо, що слідчі Національної поліції розпочали 95 284 кримінальних провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями армії РФ та їхніми пособниками від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Протягом 2022 року правоохоронцям вдалося ідентифікувати 91 російського військового, які чинили воєнні злочини на території Бучанської громади на Київщині. Загалом у цьому районі задокументовані понад 9 тисяч воєнних злочинів, скоєних солдатами РФ.

15 липня 2023 року генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що українські суди винесли вироки 53 військовим РФ за скоєні воєнні злочини. Допомагати українським прокурорам розслідувати безпрецедентну кількість російських воєнних злочинів в Україні будуть Міністерство юстиції США та ФБР.

Станом на серпень минулого року Міністерство внутрішніх справ внесло до інформаційної підсистеми "Воєнний злочинець" відомості про 232 131 особу, з них 197 857 — це російські військові.

Також воєнні злочини РФ в Україні вивчають і громадські організації. Вони документують їх та збирають свідчення для трибуналу.