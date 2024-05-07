Чому РФ активізувала брязкання ядерною зброєю — аналіз ISW

Кремль знову активізує кампанію так званого рефлексивного контролю, спрямовану на прийняття рішень на Заході, використовуючи ядерні погрози та дипломатичні маніпуляції.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як пояснили аналітики, рефлексивне управління є ключовим елементом російського інструментарію гібридної війни. Це тактика, яка спирається на вплив на супротивника за допомогою цілеспрямованої риторики та інформаційних операцій таким чином, щоб супротивник добровільно вчинив дії, вигідні Росії.

“Радянський математик Володимир Лефевр визначив рефлексивне управління як ”процес перенесення причин прийняття рішення” на супротивника за допомогою “провокацій, інтриг, маскування, створення фальшивих об'єктів і брехні будь-якого типу”, — йдеться в аналітичному звіті.

Зазначається, що Росія часто використовувала “ядерне брязкання зброєю” протягом свого повномасштабного вторгнення в Україну, щоб змусити Захід, який Росія вважає своїм супротивником, припинити надавати військову підтримку Україні. І це “ядерне брязкання зброєю” стало часто використовуваною формою російського рефлексивного контролю.

Так, 6 травня Міністерство оборони Росії повідомило, що президент РФ Володимир Путін доручив російському Генштабу підготуватися до проведення навчань з нестратегічної (тактичної) ядерної зброї для “відпрацювання підготовки та застосування” тактичної ядерної зброї.

У Міноборони РФ заявили, що в навчаннях братимуть участь ракетні формування Південного військового округу Росії, а також російська авіація і військово-морські сили. Міноборони та Міністерство закордонних справ РФ, зокрема, заявили, що Росія проведе ядерні навчання у відповідь на нібито “провокаційні заяви та погрози”, зроблені західними офіційними особами на адресу Росії.

Зокрема, МЗС Росії звинуватило США в розгортанні наземних ракет середньої та малої дальності “в різних регіонах світу”, що, за словами російського МЗС, дозволяє Росії відповісти аналогічно. У МЗС Росії також заявили, що розглядатимуть прибуття F-16 в Україну як провокацію, оскільки Росія розглядатиме F-16 як носії ядерної зброї.

Як відзначили в ISW, йдеться про шаблонну погрозу, яку російські офіційні особи висловлювали відтоді, як західні країни вперше взяли на себе зобов’язання відправити F-16 в Україну влітку 2023 року.

Крім того, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв звинуватив офіційних осіб США, Франції та Великої Британії в тому, що вони розглядають можливість відправити свої війська в Україну. Він заявив, що це виправдовує випробування Росією своєї тактичної ядерної зброї. Медведєв також прямо погрожував “світовою катастрофою” через втручання Заходу в Україні та попередив про удари Росії по Вашингтону, Парижу та Лондону.

Як наголошують аналітики, російські посадовці, зокрема Медведєв, є критично важливими елементами зусиль Росії з використання ядерної риторики як форми рефлексивного контролю, про що неодноразово повідомляв ISW. Зазначається, що російські посадовці постійно приурочують навчання з ядерної готовності та нечіткі погрози ядерної відплати до важливих політичних рішень Заходу щодо війни в Україні, щоб змусити західних політиків стримувати себе і поміркувати над підтримкою України.

“Нинішнє очевидне відродження ядерної риторики, цього разу у формі запланованих тактичних навчань з використанням ядерної зброї, збігається з неминучим прибуттям західної зброї в Україну. Російські офіційні особи, ймовірно, використовують інформаційну операцію про ядерну зброю, щоб відмовити західних партнерів України від надання додаткової військової підтримки і налякати західних політиків, які приймають рішення, щоб вони не дозволили українським військам використовувати надані Заходом системи для нападу на легітимні військові об'єкти в Росії”, — йдеться в аналітичному звіті.

За оцінками ISW, попри те, що російські війська проводять планові ядерні навчання в рамках цієї ширшої інформаційної операції з ядерної риторики, Росія вкрай малоймовірно застосує тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні або деінде.

Також аналітки відзначили, що в рамках ширшої кампанії рефлексивного контролю, спрямованої на те, щоб перешкодити західним урядам підтримувати Україну, МЗС Росії викликало послів Великої Британії та Франції в Росії.

Так у МЗС РФ заявили, що викликали посла Великої Британії в Росії Найджела Кейсі у зв’язку з нещодавніми заявами міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об’єктах на території Росії. МЗС Росії звинуватило Кемерона в “ескалації” конфлікту, заявивши, що Україна має право на удари всередині Росії, і попередило, що Росія може відповісти ударом по “будь-яких британських військових об’єктах і техніці на території України та за її межами”.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова та кремлівське інформаційне агентство ТАСС також повідомили, що Росія викликала посла Франції в Росії через “войовничі заяви французького керівництва та зростання участі Франції в конфлікті в Україні” у відповідь на нещодавні заклики президента Франції Еммануеля Макрона розширення допомоги Заходу Україні в галузі безпеки.

“Росія, ймовірно, викликала цих послів, щоб перешкодити Франції та Великій Британії, а також решті Заходу, надавати подальшу підтримку Україні”, — йдеться в аналітичному звіті.