Польща отримала €300 млн на будівництво "залізного купола"

Європейський інвестиційний банк надав Польщі кредит на 300 млн євро на будівництво "залізного купола" та його супутникового компонента.

Про підписання угоди повідомив прем’єр-міністр Дональд Туск на пресконференції з головою ЄІБ Надією Кальвіно, передає RMF FM.

За його словами, невіддільною частиною цього проєкту будуть супутникові системи та системи розвідки.

Туск заявив, що разом з іншими європейськими прем'єрами він хотів би за кілька днів представити ініціативу будівництва над Європою залізного купола. Він додав, що хоче представити це "цій і майбутній Єврокомісії, цій і майбутній Європейській раді".

"Щоб ідея загальноєвропейської протиповітряної оборони, цього залізного купола над Європою, ставала все менше мрією, а все більше реальним, практичним планом", – наголосив він.

Туск подякував президентці ЄІБ за готовність співпрацювати, коли йдеться про охорону польського кордону, який також є зовнішнім кордоном ЄС.

"Збудувавши Східний щит і збудувавши систему фортифікацій, ми також захистимо свій кордон, інвестуючи в природне середовище. Нам також знадобиться інфраструктура, яка теж має бути використана в цивільних цілях", – сказав прем'єр.

Він підкреслив, що сьогодні можливо отримати європейські кошти у формі кредитів і грантів для "зрозумілої безпеки і стабільності Європи і Польщі".

"Ми скористаємося цими європейськими можливостями, тому що безпека Європи значною мірою залежить від безпеки Польщі", – сказав Туск.

Ініціатива "Європейський небесний щит" — це проєкт побудови наземної інтегрованої європейської системи ПРО, яка включає засоби боротьби з балістичними ракетами. Станом на січень 2024 року в ініціативі беруть участь 19 європейських держав.