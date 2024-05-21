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Російська делегація прибула до КНДР. Що відомо про візит
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Російська делегація прибула до КНДР. Що відомо про візит

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Російська делегація прибула до КНДР
Російську делегацію зустрічають в аеропорту Пхеньяна, КНДР, 20 травня 2024 року. AP Photo/Cha Song Ho

Російська делегація на чолі з членом комітету Ради Федерації з міжнародних справ 20 травня прибула до столиці Північної Кореї Пхеньяна.

Про це повідомляє агентство Yonhap із посиланням на державні ЗМІ КНДР.

Очікується, що делегація РФ залишиться у Північній Кореї до п'ятниці 24 травня.

"У цей період сторони обговорять питання парламентської взаємодії та окреслять плани майбутніх контактів", — пише Yonhap із посиланням на посольство Росії в КНДР.

Як додають в агентстві, візит делегації відбуввається у той час, коли Північна Корея та Росія розширюють співпрацю в низці сфер після саміту між їхніми лідерами у вересні 2023 року.

Російська делегація прибула до КНДР. Що відомо про візит
Російську делегацію зустрічають в аеропорту Пхеньяна, КНДР, 20 травня 2024 року. AP Photo/Cha Song Ho

Що відомо про постачання КНДР зброї до Росії

У січні 2023 року США оприлюднили розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї і ймовірно перевозили зброю для російської армії, зокрема для ПВК "Вагнер".

У червні Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руку" з Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво між державами.

4 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати отримали розвіддані, які вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію снарядів для використання у війні проти України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що КНДР "заплатить ціну", якщо надасть Росії зброю для війни проти України.

10 вересня посланні з нагоди 75-ї річниці заснування КНДР Путін заявив, що прагне побудувати міцніші зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах".

Сполучені Штати 13 жовтня поінформували, що мають дані про передачу Північною Кореєю 1 000 контейнерів з військовим обладнанням до Росії.

Розвідка Південної Кореї 1 листопада вказала, що КНДР з серпня відправила у РФ понад мільйон артснарядів для війни проти України.

21 грудня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт наголосила, що американці мають дані, підтверджені супутниковими знімками, що КНДР поставила у Росію тисячу контейнерів з військовим обладнанням та снарядами.

11 січня 2024 року генеральний прокурор Андрій Костін підтвердив, що Росія використовувала проти України ракети з Північної Кореї.

18 березня стало відомо, що КНДР відправила до Росії 7 тисяч контейнерів з боєприпасами та іншою військовою допомогою.

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