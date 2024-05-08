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У Північній Кореї помер творець культу особистості родини Кімів
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У Північній Кореї помер творець культу особистості родини Кімів

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Кім Кі Нам помер, ідеолог КНДР, Північна Корея, пропаганда
Високопосадовець Трудової партії Північної Кореї Кім Кі Нам відвідує меморіал колишнього президента Південної Кореї Кім Де Чжуна в Національній асамблеї 21 серпня 2009 року в Сеулі, Південна Корея. Getty Images/Chung Sung-Jun

Колишній секретар Центрального комітету Трудової партії Північної Кореї Кім Кі Нам помер 7 травня. Йому було 94 роки. Він кілька десятиліть очолював пропаганду в країні, зокрема формував культ особистості навколо керівної династії Кімів.

Про це повідомили північнокорейська "Народна газета" та BBC.

Він помер через літній вік і "дисфункцію багатьох органів", від чого лікувався з 2022 року.

Лідер КНДР Кім Чен Ин відвідав прощання з Кім Кі Намом та поспілкувався з його родичами. Як пишуть північнокорейські ЗМІ, Нам "зробив великий внесок у твердий захист та прославлення революційної ідеології".

Південнокорейське інформаційне агентство Yonhap порівняло його з очільником пропаганди часів нацистської Німеччини Йозефом Геббельсом.

З травня 1956 року Кім Кі Нам працював у партії. Понад 60 років він працював на ідеологію.

У 1966 році він став заступником директора Департаменту пропаганди та агітації Пхеньяна, де він тісно співпрацював з Кім Чен Іром, попередником і батьком теперішнього лідера Кім Чен Ина. Пізніше Кім Кі Нам очолив відділ. Кім Кі Нам мав тісні стосунки з Кім Чен Іром. У 1970-х роках він був почав від держави контролювати газету Rodong Sinmun.

Він один з небагатьох чиновників КНДР, які відвідували Південну Корею. У 2005 років, очолюючи північнокорейську делегацію, він приїхав у Сеул для участі в Національному фестивалі та відвідав Національне кладовище з 31 членом делегації. Крім того, коли колишній президент Кім Де Чжун помер у серпні 2009 року, він відвідав Сеул із "візитом співчуття".

Зараз Північна Корея більше покладається на ядерну зброю, а не на культ особи

Лейф-Ерік Іслі, професор Університету Івга в Сеулі, сказав у коментарі BBC, що смерть Кім Кі Нама знаменує "кінець ери" для північнокорейської пропаганди.

"Це людина, яка прагнула прославити пхеньянський режим таким чином, щоб він був привабливим на Корейському півострові і за його межами", — сказав вчений.

За словами Іслі, державна пропаганда відтоді відійшла від панівного в попередньому поколінні корейського націоналізму.

"Зараз Кім Чен Ин демонізує південнокорейців і значною мірою покладається на ядерну зброю для забезпечення політичної легітимності", — додав науковець.

Випробування зброї у КНДР

У Північній Кореї ухвалили закон, який дозволяє використовувати ядерну зброю "у разі загрози". У документі зазначається, що Північна Корея застосує ядерну зброю у разі неминучого нападу на її керівництво або для того, щоб перемогти у війні.

КНДР час від часу запускає крилаті ракети у бій Східного або Жовтого морів, де бойові частини боєприпасу залишаються у воді. Це не подобається Японії та Південній Кореї, які разом із США обговорюють плани дій стримування КНДР, щоб "не бути під прицілом" Пхеньяна.

У квітні Північна Корея провела тактичні навчання із завдання умовного ядерного контрудару, застосувавши реактивні системи залпового вогню калібру 600 міліметрів.

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