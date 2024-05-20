США розглядають можливість впровадження санкцій проти міжнародного суду

Американські законодавці розглядають можливість запровадження санкцій щодо Міжнародного кримінального суду (МКС) у разі видачі ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Про це йдеться у поширеній заяві спікера Палати представників Конгресу Майка Джонсона, пише CNN.

За його словами, вимога прокурора МКС видати ордер на арешт Нетаньяху викликана "кампанією тиску на Ізраїль" зі сторони адміністрації президента США Джо Байдена.

"За відсутністю лідерства з боку Білого дому Конгрес розглядає всі можливі варіанти, включаючи санкції, щоб покарати МКС та домогтися того, щоб його керівництво зіткнулося з наслідками, якщо вони продовжать", — сказав Джонсон у заяві.

Джонсон додав, що Міжнародний суд не має влади над Ізраїлем або Сполученими Штатами і назвав рішення запросити ордера на затримку деяких ізраїльських чиновників "безпідставним та нелегітимним".

"Міжнародним бюрократам не можна дозволити використовувати закон, щоб захоплювати владу демократичних націй, які підтримують верховенство права", — додав він.

Що відомо про прохання на ордери на арешт ізраїльських чиновників та лідерів ХАМАС

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Їх звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людства.

Ультраправі ізраїльські міністри Смотрич та Бен-Гвір звинуватили головного прокурора Міжнародного кримінального суду в "антисемітизмі" після такого запиту.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог та очільник МЗС країни Ісраєль Кац відреагували на запит Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордерів на арешт премʼєра Нетаньягу та міністра оборони Галанта.

У соцмережі Х вони назвали це рішення "обурливим". За словами президента Ізраїлю, такі дії "надихають терористів у всьому світі". Очільник МЗС дав вказівку створити командний центр у міністерстві, щоб не дати "перешкодити Ізраїлю реалізувати своє право на самооборону". Також Кац має намір закликати очільників МЗС інших країн світу виступити проти рішення прокуратури.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу теж відреагував на запит Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордеру на його арешт. У соцмережі Х він назвав це рішення "моральною образою історичного масштабу".

На сайті Білого дому з'явилася заява президента США, який також заявив, що рішення МКС є "обурливим". Тим часом, як пише CNN, і представники ХАМАСу засудили клопотання головного прокурора МКС про ордер на арешт трьох керівників їхнього угруповання.