У Польщі затримали українця, в якого раніше вкрали сумку з 4 млн злотих

У Варшаві поліція заарештувала 58-річного громадянина України за неправдиві свідчення. Наприкінці квітня на чоловіка напали двоє незнайомців, побили та відібрали сумку з 4 мільйонами злотих. У правоохоронців є підозри, що ці гроші не належать фігуранту.

Про це повідомила поліція Варшави.

Наприкінці квітня на українця напали двоє чоловіків, особи яких поки не встановили. Вони повалили його, побили і відібрали сумку з грошима. До цього чоловік був у пункті обміну валют, де обмінював іноземну валюту на польські злоті, пише RMF 24.

Чоловік звернувся до поліції та стверджував, що викрадені майже 4 мільйони злотих належать йому — від продажу майна та заощаджень. Однак поліцейські встановили, що це не відповідає дійсності. Співробітники поліції з Управління боротьби зі злочинами проти життя та здоров'я, Управління боротьби зі злочинами проти власності та Управління боротьби з економічною злочинністю та корупцією встановили, що гроші не були власністю 58-річного потерпілого.

Українець вже вислухав звинувачення і за рішенням суду наступні три місяці проведе під вартою. Провадження у цій справі перебуває під наглядом Окружної прокуратури Варшава-Середмістя-Полноц.