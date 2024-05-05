RMG24: у Варшаві в ДТП, ймовірно, загинули двоє українців

У Варшаві вдень, 3 травня, сталася аварія: автомобіль врізався в дерево та одразу загорівся. Як наслідок — загинуло троє чоловіків, найімовірніше двоє громадян України та один громадянин Білорусі.

Про це повідомляє RMG24.

Зазначається, що до прибуття пожежної бригади інші водії намагалися погасити вогонь за допомогою вогнегасників авто, але полум'я було надто сильним.

Коли перший підрозділ вогнеборців прибув на місце події, автомобіль був повністю охоплений вогнем. Про це заявив Войцех Капчинський зі столичної пожежної охорони.

Окрім вогнеборців, на місці працювали поліцейські під керівництвом прокурора.

Як повідомив речник окружної прокуратури у Варшаві Шимон Банна, в аварії загинуло троє чоловіків – ймовірно, двоє громадян України та громадянин Білорусі.

У справі вже призначено розтин. За попередніми висновками проведених заходів на місці події, причиною ДТП стало перевищення швидкості та втрата керування автомобілем BMW. За його словами, у цій справі проводитиметься розслідування за фактом ненавмисного смертельного ДТП.