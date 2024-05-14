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США підвищують мита на імпорт китайських товарів
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США підвищують мита на імпорт китайських товарів

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США, Китай
Президент США Джо Байден виступає з промовою в церкві у Південній Кароліні, 8 січня 2024 року. AP/Stephanie Scarbrough

Президент США Джо Байден заявив, що уряд краї прийняв рішення про підвищення мит на низку товарів, що імпортуються з Китаю, на загальну суму 18 мільярдів доларів. Зокрема, це сталь, алюміній, напівпровідники, акумулятори, важливі мінерали та сонячні батареї.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті Білого Дому.

У заяві Білого дому йдеться про "неприйнятні ризики" для економічної безпеки США, спричинені несправедливими, на його думку, діями Китаю, який наповнює світові ринки "дешевими товарами".

"У відповідь на несправедливу торговельну практику Китаю та для протидії спричиненій шкоді сьогодні президент Байден наказує своєму торговому представнику підвищити мита, відповідно до розділу 301 Закону "Про торгівлю" 1974 року, на 18 мільярдів доларів імпорту з Китаю, щоб захистити американських робітників і бізнес", — йдеться у заяві.

Відповідно до цього рішення у 2024 році мито на певну продукцію зі сталі та алюмінію зростає від 0 – 7,5% до 25%; на напівпровідники – з 25% до 50%; мито на електромобілі – з 25% до 100%; мито на літій-іонні акумулятори для електромобілів зросте з 7,5%% до 25%; мито на сонячні елементи – з 25% до 50%; мито на крані типу "судно-берег" зросте від 0% до 25%, мито на шприці та медичні голки – від 0% до 50%.

"Сьогоднішнє оголошення відображає зобов’язання президента США Байдена завжди підтримувати американських робітників. Зіткнувшись з антиконкурентною, нечесною практикою з-за кордону, президент застосує будь-які інструменти, необхідні для захисту американських працівників і промисловості", — йдеться у повідомленні.

14 травня США Джо Байден підписав закон про заборону імпорту урану із Росії.

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