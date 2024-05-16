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Генштаб повідомив, що активність росіян на Харківському напрямку значно знизилась
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Генштаб повідомив, що активність росіян на Харківському напрямку значно знизилась

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Генштаб повідомив, що активність росіян на Харківському напрямку значно знизилась
Український танк на вулиці Вовчанська, Харківська область, 14 травня 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Магула

Сили оборони зірвали плани російських військ зайти вглиб Вовчанська та закріпитися, їхня активність на Харківському напрямку значно знизилась. Тривають бої й на інших напрямках.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ станом на 10.30 ранку.

“Плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися — зірвано. З початку поточної доби наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, тримають ворога під вогневим контролем. Дії тривають, ситуація контрольована”, — повідомили у Генштабі.

На Куп’янському напрямку російські окупанти за підтримки бронетехніки намагаються атакувати українські позиції на напрямку Крохмальне – Берестове. Тут українські захисники знищили танк та бойову машину піхоти. Бій триває, ситуація контрольована. Також, українські захисники покращили тактичне положення та відтіснили противника в районі північніше Кислівки.

На Сіверському напрямку військові РФ провели одну атаку на напрямку Веселе – Званівка, змін у положенні українських військ немає. Тривають бої на напрямку Яковлівка – Роздолівка.

На Краматорському напрямку військо РФ тричі безуспішно намагалося прорвати оборону українських військ на напрямках Бахмут – Кліщіївка, Бахмут – Андріївка. Тривають бої в районі населеного пункту Григорівка. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку українські захисники відбили три атаки на напрямках Водяне – Нетайлове, Первомайське - Нетайлове. Бойові дії тривають. Ситуація контрольована.

На Курахівському напрямку російські окупанти здійснили три атаки на напрямках Водяне – Нетайлове, Славне - Новомихайлівка. Бої ще тривають на напрямках Солодке - Костянтинівка та Солодке - Водяне. На даний час втрат позицій не допущено.

На Времівському напрямку росіяни здійснили три безуспішні атаки на напрямках Старомлинівка - Урожайне. Завітне Бажання - Старомайорське. На напрямку Володине - Старомайорське Сили оборони продовжують стримування війська РФ. На даний час втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку військо РФ не відмовляється від спроб витіснити Сили оборони з лівого берега Дніпра. Протягом поточної доби здійснило три атаки позицій українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Втрат позицій не допущено.

З початку доби відбулося 23 бойових зіткнення, росіяни завдали два ракетних, чотири авіаційніх удари із застосуванням восьми КАБів та 48 ударів дронами-камікадзе, здійснили 564 обстріли позицій українських військ.

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