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З Вовчанська евакуюють людей через загрозу наступу РФ на Харківщині. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
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З Вовчанська евакуюють людей через загрозу наступу РФ на Харківщині. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

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10 травня російські війська намагалися прорвати лінію оборони поблизу Вовчанська на Харківщині. Наразі там тривають бої. Через це з Вовчанська та інших прикордонних населених пунктів регіону місцева влада евакуює людей.

Як жителі прикордонних сіл Харківщини пережили обстріли та куди їх евакуюють – дивіться у відео Суспільне Новини.

Спроба росіян прорвати кордон на півночі Харківщини 10 травня

10 травня армія РФ посилила атаки на північне прикордоння Харківщини. Окрім ударів, російські ДРГ намагались прорвати кордон.

"Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку", — йшлося у повідомленні очільника ОВА Олега Синєгубова.

Також близько 05:00 ранку 10 травня росіяни спробували прорвати лінію оборони на півночі Харківщини

"З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії. Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи", — заявили в Міноборони.

Усе, що відомо про спробу наступу Росії на Харківщині — у текстовому онлайні Суспільне Харків.

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