За минулий тиждень Міністерство оборони допустило до експлуатації у війську ще 18 зразків озброєння та військової техніки (ОВТ).

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Окрім того, пройшли кодифікацію, тобто введені у військову експлуатацію, ще 24 ОВТ.

У відомстві нагадали, що за перші три місяці 2024 року Міністерство оборони допустило до експлуатації у війську понад 80 зразків ОВТ вітчизняного виробництва.

Раніше стало відомо, що під час візиту Державного секретаря США Ентоні Блінкена в Україну американська делегація відвідала одне з виробництв дронів.