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Посилить фінансування. Данія та Україна підписали листа щодо підтримки ОПК
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Посилить фінансування. Данія та Україна підписали листа щодо підтримки ОПК

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Данія та Україна підписали лист про наміри стосовно підтримки українського оборонного-промислового комплексу.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства України.

Зазначається, що відповідний документ підписано міністром оборони Данії Трольсом Люндом Паульсеном, міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишіним та заступником міністра оборони Дмитром Кліменковим.

Лист фіксує намір посилити пряму фінансову підтримку оборонної промисловості України з боку Данії та декларує намір встановити механізм такої фінансової підтримки.

"Це важливий етап співробітництва між нашими країнами. Данія вже виділила 17 пакетів військової допомоги Україні на суму понад 4 млрд євро. Вона однією з перших оголосила про намір направити гроші на закупівлю зброї для України безпосередньо в українських виробників. На це буде спрямовано 200 млн данських крон", – сказав заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

17 квітня стало відомо, що Данія виділила 2,2 мільярда крон (295 мільйонів євро) військової допомоги для України. Кошти будуть спрямовані зокрема на закупівлю боєприпасів, дронів й виробництво ракетних компонентів.

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