Данія оголосила про нову допомогу для України на майже 300 млн євро

Данія виділила 2,2 мільярда крон (295 мільйонів євро) військової допомоги для України. Кошти будуть спрямовані зокрема на закупівлю боєприпасів, дронів й виробництво ракетних компонентів.

Про це повідомили у данському Міністерстві оборони.

Як зазначається, відповідний пакет водночас передбачає надання 200 мільйонів крон на інвестиції в українську оборонну промисловість, а також гроші для створення значного морського потенціалу.

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен заявив, що у березні відвідав низку підприємств ОПК у Києві та зрозумів, що існує великий потенціал для майбутньої співпраці, яка здатна забезпечити Україну потрібним обладнанням, що допоможе змінити ситуацію на полі бою.

За словами посадовця, прямі інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс — нова ініціатива, яка може надихнути інші держави зробити те саме, аби Київ сам міг виробляти більше військового обладнання.

Загалом Копенгаген вже оголосив про військову підтримку України на майже 41,4 мільярда данських крон (5,9 мільярда євро).