Уряд розширив можливості застосування телемедицини в реабілітації

Кабінет міністрів ухвалив постанову, відповідно до якої телемедицину більше використовуватимуть при надання медичної та реабілітаційної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Як пояснили в МОЗ, рішення уряду дасть можливість залучати сучасні цифрові технології для надання якісної та ефективної реабілітації.

Так, зокрема, лікар та пацієнт зможуть спілкуватися дистанційно, при цьому здоровʼя людини та її відновлення буде під постійним наглядом фахівця, адже завдяки телемедичним інструментам це можна робити віддалено поза межами реабілітаційного центру.

Зазначається, що телереабілітація — це спосіб надання реабілітаційної допомоги із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій дистанційними засобами. На сьогодні медзаклади уже використовують сучасні телемедичні рішення для надання реабілітаційної допомоги пацієнтам. Ці рішення надійшли в Україну як гуманітарна допомога від партнерів.

“Сьогодні в Україні як ніколи зростає попит на реабілітацію. Окрім розвитку реабілітаційних відділень, формування міждисциплінарних реабілітаційних команд, розширення послуг реабілітації та цифровізації процесів, на рівні держави активно заохочується застосування телереабілітації”, — повідомили у міністерстві.

За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, якість, доступність та безоплатність медичної допомоги — це ключові орієнтири, на базі яких відомство приймає ті чи інші управлінські рішення. Запит на послуги реабілітації в сфері охорони здоровʼя постійно зростає, адже кількість людей, що зазнали поранень і ампутацій, збільшується кожного дня, відзначив міністр.

“Такі реалії повномасштабної війни. Тому ми постійно працюємо над покращенням доступності та якості цього виду меддопомоги. Телемедичні рішення — те, що дозволяє нам ще активніше рухатися в цьому напрямі. Сучасні технології дозволять фахівцям дистанційно моніторити стан пацієнта, контролювати виконання реабілітаційного плану і наданих рекомендацій, що сприятиме поліпшенню взаємодії пацієнта та лікаря”, — пояснив Ляшко.

Як відзначили у МОЗ вже довела свою ефективність гейміфікована (ігрова) система телереабілітації RGS, яка працює в Україні. Телереабілітаційна система дозволяє пацієнтам із травмами та порушеннями мозкової діяльності отримувати персоналізовану нейрореабілітацію в ігровій формі та якнайшвидше повернутися до нормального життя.

Платформа допомагає пацієнтам з такими захворюваннями, як хвороба Альцгеймера, атаксія, розсіяний склероз, хвороба Паркінсона, травма спинного мозку, черепно-мозкова травма, інсульт, а також пацієнтам, які отримали різні травми, контузії внаслідок поранень та вибухів, під час бойових дій.

На сьогодні телереабілітаційна система RGS вже інтегрована у понад 76 медичних закладах країни, які надають реабілітаційні послуги пацієнтам.

Що пропонується

нові форми реабілітації із застосуванням телемедицини за окремим напрямом — телеконсультація;

обов’язкове інформування пацієнтів про телемедичні послуги — в усній формі або шляхом розміщення на офіційних ресурсах медичних закладів;

більше можливостей для дистанційного моніторингу стану пацієнтів, що, як кажуть у МОЗ, сприятиме покращенню якості медичної допомоги;

умови щодо освітньої діяльності та цифрової компетентності для медичних працівників.

Як зміниться реабілітація і робота мультидисциплінарних команд

рішення про надання допомоги із застосуванням телемедицини прийматиме фахівець з реабілітації;

мультидисциплінарні команди проводитимуть телереабілітаційні збори із широким застосуванням телеметрії;

фахівці дистанційно зможуть моніторити показники людини і контролювати виконання реабілітаційного плану і рекомендацій фахівців;

сучасні телереабілітаційні рішення дадуть можливість застосувати сучасні гаджети та комп’ютерні системи для формування мотивації пацієнтів для виконання реабілітаційних вправ.

Що це дасть у підсумку