40 медзакладів в Україні отримають реабілітаційні засоби від ВООЗ — МОЗ

Україна отримала від Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) допоміжні засоби із реабілітації для комплектації кабінетів асистивних технологійРізноманітні допоміжні засоби та послуги, які призначені, щоб підтримувати на поточному рівні або підвищити функціональні можливості й автономність людей з хворобами та інвалідністю..
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ).
Зазначається, що таке обладнання надійде до 40 багатопрофільних закладів охорони здоров’я стаціонарної реабілітаційної допомоги у східних та центральних регіонах.
У відомстві поінформували, що це стало продовженням спільної роботи ВООЗ з міністром охорони здоровʼя України Віктором Ляшком та заступницею керівника Офісу президента України Юлією Соколовською щодо розвитку системи реабілітації в Україні, створення та комплектації всім необхідним кабінетів асистивних технологій у реабілітаційних відділеннях.
За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, кількість людей, які отримують травми та потребують відповідного лікування і реабілітації щодня збільшується щодня, тому завданням медиків є створення умов для максимального відновлення людини.
"Для цього продовжуємо працювати над формуванням в Україні сучасної пацієнтоцентричної системи реабілітації, що ґрунтується на найкращих світових практиках та доказових підходах. Серед іншого, у реабілітаційних відділеннях лікарень мають функціонувати кабінети асистивних технологій для того, щоб пацієнт мав змогу безоплатно користуватися допоміжними засобами реабілітації серійного виробництва", — сказав міністр.
У МОЗ додали, що сьогодні будь-який пацієнт, який проходить реабілітацію, може отримати необхідні допоміжні засоби реабілітації (ДЗР) безпосередньо в медзакладі. Йдеться про палиці для ходіння, ходуни, колісні крісла для транспортування, протези тощо.
4 квітня повідомлялось, що Кабмін ухвалив постанову, відповідно до якої телемедицину більше використовуватимуть при наданні медичної та реабілітаційної допомоги.