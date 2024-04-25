40 медзакладів в Україні отримають реабілітаційні засоби від ВООЗ — МОЗ

Україна отримала від Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) допоміжні засоби із реабілітації для комплектації кабінетів асистивних технологій .

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ).

Зазначається, що таке обладнання надійде до 40 багатопрофільних закладів охорони здоров’я стаціонарної реабілітаційної допомоги у східних та центральних регіонах.

У відомстві поінформували, що це стало продовженням спільної роботи ВООЗ з міністром охорони здоровʼя України Віктором Ляшком та заступницею керівника Офісу президента України Юлією Соколовською щодо розвитку системи реабілітації в Україні, створення та комплектації всім необхідним кабінетів асистивних технологій у реабілітаційних відділеннях.

За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, кількість людей, які отримують травми та потребують відповідного лікування і реабілітації щодня збільшується щодня, тому завданням медиків є створення умов для максимального відновлення людини.

"Для цього продовжуємо працювати над формуванням в Україні сучасної пацієнтоцентричної системи реабілітації, що ґрунтується на найкращих світових практиках та доказових підходах. Серед іншого, у реабілітаційних відділеннях лікарень мають функціонувати кабінети асистивних технологій для того, щоб пацієнт мав змогу безоплатно користуватися допоміжними засобами реабілітації серійного виробництва", — сказав міністр.

У МОЗ додали, що сьогодні будь-який пацієнт, який проходить реабілітацію, може отримати необхідні допоміжні засоби реабілітації (ДЗР) безпосередньо в медзакладі. Йдеться про палиці для ходіння, ходуни, колісні крісла для транспортування, протези тощо.

4 квітня повідомлялось, що Кабмін ухвалив постанову, відповідно до якої телемедицину більше використовуватимуть при наданні медичної та реабілітаційної допомоги.