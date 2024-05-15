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Україна переконує США скасувати заборону на удари по РФ американською зброєю — Politico
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Україна переконує США скасувати заборону на удари по РФ американською зброєю — Politico

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Конгрес Сполучених Штатів
Конгрес Сполучених Штатів. Associated Press

Група українських народних депутатів прибула цього тижня до Вашингтона, аби переконати адміністрацію президента США Джо Байдена зняти заборону на удари по території Росії зброєю американського походження.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Українські посадовці кажуть, що політика Білого дому стримала Україну від ударів по російських позиціях, які готувалися до нападу на Харківщину.

За словами джерел, українські парламентарі планують заручитися підтримкою Конгресу в цьому питанні. Народні депутати називають позицію адміністрації Байдена основною перепоною на сьогодні.

Видання зазначає, що Україна тижнями спостерігала, як росіяни скупчуються біля кордону, не маючи змоги використати надану США зброю для завдання превентивного удару через політику Вашингтона. Адміністрація Байдена як умову відправлення в Україну далекобійної зброї назвала не використання її для ударів на території Росії.

"Головна проблема зараз — це політика Білого дому щодо обмеження наших можливостей завдавати ударів по військових об’єктах у Росії", — заявив голова фракції СН у парламенті Давид Арахамія.

Видання зазначає, що Росія добре усвідомлює це обмеження і змогла сконцентрувати щонайменше 30 000 військових і обладнання на кордоні, не побоюючись ураження тактичними ракетними системами далекого радіусу дії, наданими США.

"Ми бачили, як їхні військові сиділи за один-два кілометри від кордону всередині Росії, і ми нічого не могли з цим вдіяти", — заявила голова спецкомісії Верховної Ради України з питань озброєнь і боєприпасів Олександра Устінова.

Парламентарі є частиною більшої групи українських законодавців, які цього тижня зустрічаються з низкою членів Конгресу, щоб спробувати залучити їх до спроби змусити Білий дім змінити курс.

Двоє офіційних осіб США на прохання про коментарі підтвердили, що політика адміністрації Байдена не змінилася.

"Допомога призначена для оборони, а не для наступальних операцій на російській території", — сказав один із чиновників на умовах анонімності.

Цього місяця уряд Великої Британії скасував аналогічне обмеження. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон 2 травня відвідав Київ і пообіцяв Україні три млрд фунтів (3.74 млрд доларів) щорічно, а також заявив, що Україна має право бити одержаною від Британії зброєю по території РФ.

Ще у лютому 2024 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Україна має право завдавати ударів по "російських військових цілях за межами України" відповідно до міжнародного права.

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