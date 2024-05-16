Блінкен в Україні відвідав одне з виробництв дронів — Федоров

Під час візиту Державного секретаря США Ентоні Блінкена в Україну американська делегація відвідала одне з виробництв дронів.

Про це ввечері 15 травня повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Показали держсекретарю США Ентоні Блінкену одне з виробництв дронів. Безпілотники, які там виготовляють, активно закуповує держава та поставляє на фронт. Також до зустрічі долучилися Пенні Прітцкер, Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України, та посол США Бріджит Брінк”, — написав Федоров у Телеграм.

Він зазначив, що обговорили особливості виробництва, логістику в умовах війни та локалізацію виготовлення комплектуючих для БПЛА.

Делегація побачила, як виробляють українські інновації — FPV-дрони та ударні коптери, які масово використовують на полі бою та які вже довели ефективність.

Федоров нагадав, що фактично більшість російських танків та різної бронетехніки знищується українськими дронами.

“Сполучені Штати — стратегічний партнер України, допомога якого критично впливає на ситуацію на полі бою та економічне становище держави. Партнерам важливо розуміти, що відбувається всередині української оборонної індустрії та які є реальні можливості для співпраці”, — наголосив міністр.

За його словами, ринок швидко зростає й масштабується, потрібно більше інвестицій, щоб покрити потреби фронту та використовувати найновіші технології.

14 травня державний секретар США Ентоні Блінкен приїхав з неоголошеним візитом в Україну. Він провів зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

15 травня Блінкен на пресконференції в Києві заявив, що США нададуть Україні додаткові 2 мільярди доларів військового фінансування та можуть підписати двосторонню угоду про безпеку з Україною протягом декількох тижнів.