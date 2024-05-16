ХарківщинаВійнаМобілізаціяВідеоТОП РегіонівУсі новиниРозслідуванняІсторіїЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Блінкен в Україні відвідав одне з виробництв дронів — Федоров
ДронЗброяВторгнення Росії в УкраїнуСШАУКРАЇНАПодіїСвітПолітикаЗброя і технології

Блінкен в Україні відвідав одне з виробництв дронів — Федоров

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Блінкен в Україні відвідав одне з виробництв дронів — Федоров
Держсекретар США Ентоні Блінкен в Україні відвідав одне з виробництв дронів, травень 2024 року. Михайло Федоров

Під час візиту Державного секретаря США Ентоні Блінкена в Україну американська делегація відвідала одне з виробництв дронів.

Про це ввечері 15 травня повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Показали держсекретарю США Ентоні Блінкену одне з виробництв дронів. Безпілотники, які там виготовляють, активно закуповує держава та поставляє на фронт. Також до зустрічі долучилися Пенні Прітцкер, Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України, та посол США Бріджит Брінк”, — написав Федоров у Телеграм.

Він зазначив, що обговорили особливості виробництва, логістику в умовах війни та локалізацію виготовлення комплектуючих для БПЛА.

Делегація побачила, як виробляють українські інновації — FPV-дрони та ударні коптери, які масово використовують на полі бою та які вже довели ефективність.

Федоров нагадав, що фактично більшість російських танків та різної бронетехніки знищується українськими дронами.

“Сполучені Штати — стратегічний партнер України, допомога якого критично впливає на ситуацію на полі бою та економічне становище держави. Партнерам важливо розуміти, що відбувається всередині української оборонної індустрії та які є реальні можливості для співпраці”, — наголосив міністр.

За його словами, ринок швидко зростає й масштабується, потрібно більше інвестицій, щоб покрити потреби фронту та використовувати найновіші технології.

14 травня державний секретар США Ентоні Блінкен приїхав з неоголошеним візитом в Україну. Він провів зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

15 травня Блінкен на пресконференції в Києві заявив, що США нададуть Україні додаткові 2 мільярди доларів військового фінансування та можуть підписати двосторонню угоду про безпеку з Україною протягом декількох тижнів.

Топ дня
Спроба наступу РФ на півночі Харківщини: що відбувається на прикордонні
Спроба наступу РФ на півночі Харківщини: що відбувається на прикордонні Важливо
Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні
На війні в Україні РФ втратила 1520 військових за добу — Генштаб
Блекаут у Києві
Планові відключення світла по всій Україні, часткова стабілізація ситуації на Харківщині. 813 день війни. Онлайн
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Прем'єр-міністру Словаччини Фіцо зробили операцію після стрілянини. Він у свідомості ЗМІ
З 16 травня в Україні вимикатимуть світло за графіками
В Україні вводять графіки відключень світла — "Укренерго"

Вибір редакції
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Amnesty International Вероніка Вельч
Нова голова українського Amnesty International — про повернення організації, ветеранів в команді й права під час війни
мінометники 225 батальйону боронять Часів Яр
"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
Дізнайтесь більше
Ударний дрон Warmate 20
У Польщі створили ударний дрон Warmate 20 великого радіуса дії
Мобільна група ППО
Сили ППО збили 18 з 18 дронів, якими РФ атакувала Україну
ППО України на 30% менш ефективно збиває ракети Росії за останні 6 місяців
WSJ проаналізувало, наскільки менше ракет збиває Україна за останні 6 місяців
НПЗ у Волгоградській області РФ
Спецоперація ГУР: дрони атакували три об'єкти на території РФ — джерела
На початок