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ЦАХАЛ ліквідував польового командира Хезболли Маккі
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ЦАХАЛ ліквідував польового командира Хезболли Маккі

ЗМІ
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Військові Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ліквідували польового командира терористичного угрупування Хезболла Хусейна Маккі.

Про це повідомляє The Times Of Israel.

Зазначається, що Маккі було вбито у ввечері 14 травня під час удару ізраїльського безпілотника на півдні Лівану. У відповідь на смерть свого командира Хезболла випустила близько 60 ракет по важливій базі управління повітряним рухом на півночі Ізраїлю.

За даними ЦАХАЛу, Хусейн Ібрагім Маккі був старшим командиром так званого підрозділу Південного фронту терористичної групи. Раніше він командував береговою дивізією Хезболли.

У терористичному угрупуванні підтвердили загибель Маккі, але не назвали його командиром і не вказали його ролі у Хезболлі. Там лише заявили, що він був убитий "на дорозі до Єрусалиму".

Що відомо про атаки Хезболли на Ізраїль

Хезболла почала завдавати ударів по Ізраїлю майже одразу після того, як ХАМАС вторгся в Ізраїль 7 жовтня. Десятки тисяч мирних жителів були змушені покинути свої місця через продовження цикл ракетних і ракетних атак "Хезболли", а також ізраїльських авіаударів і артилерійського вогню.

Близько 200 бойовиків Хезболли та 35 мирних жителів у Лівані були вбиті протягом майже п'яти місяців щоденних зіткнень на низькому рівні між ліванським угрупованням бойовиків та ізраїльськими силами на тлі війни Ізраїлю з ХАМАС, союзником Хезболли. В Ізраїлі в результаті терактів Хезболли загинули дев'ять солдатів і дев'ятеро мирних жителів.

Вторгнення бойовиків палестинського руху ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.

13 жовтня ЦАХАЛ закликав цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.

В кінці квітня 2024-го премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, армія оборони Ізраїлю проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС.

Раніше The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомила, що адміністрація президента США Джо Байдена, намагається запобігти повномасштабному наступу Ізраїлю на Рафах та пропонує конфіденційні розвіддані, щоб допомогти ізраїльським військовим точно визначити місцеперебування лідерів ХАМАС.

9 травня американський президент Джо Байден в інтерв'ю CNN заявив, що США припинять постачання Ізраїлю деяких видів озброєнь, якщо прем'єр Біньямін Нетаньягу надасть наказ про операцію в місті Рафах на півдні сектора Гази.

10 травня Ізраїль завдав удару по східній частині Рафаху, оскільки переговори про припинення вогню завершилися безрезультатно.

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