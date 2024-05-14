Міністерство фінансів Сполучених Штатів сьогодні, 14 травня, запровадило санкції проти мережі, яка мала допомогти російському олігарху Олегу Дерипасці отримати доступ до заморожених активів на 1,5 мільярда доларів.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті Мінфіну США.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до списку санкцій одного російського громадянина і три російські компанії, причетних до спроби ухилення від санкцій.

Зазначається, що "непрозорий і складний" ймовірний продаж активів міг би розморозити понад 1,5 мільярда доларів, що належать російському олігарху Олегу Дерипасці.

Зі свого боку заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Браян Нельсон заявив, що Мінфін США продовжить вживати заходів для захисту цілісності режиму санкцій і припинення ухилень з боку Кремля і його олігархів-поплічників.

В американському фінансовому відомстві також розкрили деталі спроби Дерипаски ухилитися від санкцій. Вказується, що в червні 2023 року олігарх узгодив з громадянином РФ Дмитром Бєлоглазовим, власником російської фірми з надання фінансових послуг "Титул", заплановану операцію з продажу заморожених акцій в європейській компанії.

Через кілька тижнів після цієї координації було створено російську фірму з надання фінансових послуг "Іліадіс" як дочірню компанію Titul. На початку 2024-го "Іліадіс" придбала російську інвестиційну холдингову компанію International Rasperia, яка володіє замороженими акціями Дерипаски. США запровадили санкції проти цих компаній і безпосередньо проти Бєлоглазова.

Що відомо про Олега Дерипаску

Олег Дерипаска один із найбагатших російських олігархів, мільярдер та наближений до президента Росії. Він контролює та володіє значними частками груп компаній "РУСАЛ", "Базовий елемент", "ЕН+ ГРУП". Російський Forbes оцінює його статки в $1,7 млрд.

Об’єднана компанія "РУСАЛ" – другий за величиною виробник алюмінію у світі. Також компанія здійснює контроль над російськими підприємствами, що виготовляють бронетехніку, яку російська армія використовує у війні проти України.

Що відомо про активи Дерипаски в Україні

Наприкінці липня 2022 року Шевченківський районний суд Києва передав в управління АРМА корпоративні права у вигляді статутного капіталу ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" та інших пов’язаних із Дерипаскою фірм на суму понад 3,58 мільярда гривень.

28 липня того ж року Шевченківський райсуд Києва передав в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) корпоративні права у вигляді статутного капіталу ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" та інших пов’язаних фірм на суму понад 3,58 мільярда гривень.

У січні 2023-го за клопотанням Офісу генпрокурора були арештовані 32 мільйони гривень найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію, власником якого є підсанкційний Олег Дерипаска.

16 червня 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення стягнути на користь держави основні активи російського олігарха Олега Дерипаски.

16 лютого Вищий антикорупційний суд конфіскував українські активи Олега Дерипаски, зокрема, Миколаївський глиноземний завод. Окрім того, ВАКС конфіскував компанію "Гуардон Україна" зі статутним капіталом у півтора мільярда гривень, ТОВ "Компанія Алюміній України зі статутним капіталом 534 мільйони, а також Глухівський кар’єр кварцитів, Жежелівський та Хустський кар’єри й усе їхнє майно. Також на користь держави стягнуто низку інших компаній, пов'язаних з Олегом Дерипаскою і 32 мільйони гривень на рахунку у Казначействі.