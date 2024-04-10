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Фрідман та Авен виграли суд про визнання незаконними санкцій ЄС, але обмеження залишилися в силі
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Фрідман та Авен виграли суд про визнання незаконними санкцій ЄС, але обмеження залишилися в силі

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Фрідман, Авен
Михайло Фрідман. Євгеній Кравс/УНІАН

Суд Європейського Союзу задовольнив позов російських мільярдерів, засновників "Альфа-груп" Петра Авена та Михайла Фрідмана, та визнав незаконним включення їх до списку санкцій після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну

Про це йдеться у постанові суду.

Згідно з рішенням суду, "жодна з причин, викладених у початкових актах (про внесення Авена та Фрідмана до санкційних списків", не є достатньо обґрунтованою".

Рішення суду стосується внесення Авена та Фрідмана до списків санкцій 28 лютого 2022 року та продовження цих обмежень. Водночас в опублікованому на сайті суду документі вказується, що 13 березня 2023 року Рада ЄС знову включила Авена та Фрідмана до списку санкцій і це рішення бізнесмени оскаржують окремо.

Як пише агентство Reuters, представник суду заявив, що термін санкцій, які були успішно оскаржені, вже минув. Фрідман та Авен наразі залишаються під санкціями ЄС, оскільки відтоді санкційні заходи проти них було запроваджено у березні 2023 року та у березні цього року, що формально є окремими рішеннями.

Також у рішенні суду ЄС йдеться, що ступінь близькості зазначених мільярдерів до президента Росії Володимира Путніа чи його оточення "не свідчить про те, що вони підтримували дії чи політику, які підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, чи що вони надавали матеріальну або фінансову підтримку особам, відповідальним за анексію Криму чи дестабілізацію України".

У коментарі російському виданню "РБК", Фрідман заявив, що він та Авен "задоволені рішенням суду".

Російські олігархи Авен і Фрідман потрапили під санкції Євросоюзу 28 Лютого 2022 року. Влада ЄС обґрунтувала це рішення тим, що у Фрідмана та Авена є зв'язки в російських владних колах. У травні 2022 року і Авен, і Фрідман оскаржили санкції в суді. Вони публічно оголосили санкції проти них несправедливими й поскаржилися на пов'язані з ними фінансові труднощі.

У серпні 2023-го США запровадили санкції проти Германа Хана, Петра Авена, Михайла Фрідмана та Олексія Кузьмічова. Ці бізнесмени також перебувають під санкціями Австралії, Канади, Нової Зеландії та Великої Британії.

5 вересня 2023 року СБУ повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману. Тоді в СБУ заявили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ він "влив" близько 2 млрд рублів у декілька військових заводів країни-агресора". Серед них — "Тульський патронний завод", який виробляє набої,  та "Уральський оптико-механічний завод імені Яламова", де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів РФ.

"Альфа-груп" в Україні

В Україні "Альфа-груп" володіла однією із найбільших фінустанов — "Альфа-банком", який після початку повномасштабної війни перейменували на "Сенс Банк". Кабмін 21 липня 2023 року ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс Банку" (до грудня 2022 року — "Альфа Банк Україна") у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином фінустанова стала державною під управлінням Міністерства фінансів.

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