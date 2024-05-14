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Естонія передасть Україні засоби для посилення кіберпростору
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Естонія передасть Україні засоби для посилення кіберпростору

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Таллінн, Естонія
Таллінн, Естонія. AP Photo/Pavel Golovkin

Естонія передасть Україні засоби для підсилення власного кіберпростору в межах ІТ коаліції.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

"Естонія – стратегічний партнер для України, і я дякую за її співлідерство в ІТ коаліції. Завдяки спільній роботі ми значно посилюємо можливості наших кіберфахівців. Цінуємо нашу взаємодію та продовжуємо активну співпрацю", – сказала вона.

Урядовиця зустрілася з заступником командувача Кіберкомандування Сил оборони Естонії Міхкелем Тікком та керівницею департаменту кіберполітики і координаторкою ІТ коаліції з боку Міноборони Естонії Лаурою Оолуп у Києві. Сторони обговорили подальшу співпрацю щодо впровадження проєктів в межах коаліції.

Естонська делегація провела низку зустрічей з кіберфахівцями Міноборони України та ЗСУ та підтвердила готовність і надалі надавати експертну допомогу з питань кібербезпеки.

"Рівень технологічної експертизи України напрочуд високий, особливо завдяки набутому досвіду в ході повномасштабної війни проти РФ. Окрім кінетичних загроз, російська агресія охоплює й кіберпростір. Ми готові колективно підтримати Україну необхідними засобами для отримання переваги на полі бою та обміну досвідом в межах нашого стратегічного партнерства", – заявила Оолуп.

ІТ-коаліція — це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу, яка зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним Силам України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. У межах ІТ-коаліції вже вдалося зібрати фінансових та матеріальних внесків на понад 36 млн євро. Внески у розмірі понад 23 млн євро ще очікуються.

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