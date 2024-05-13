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Естонія "серйозно" розглядає відправку військ на "тилові" роботи в Україну
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Естонія "серйозно" розглядає відправку військ на "тилові" роботи в Україну

ЗМІ
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Естонія
Таллін, Естонія. AP Photo/Pavel Golovkin

Уряд Естонії "серйозно" обговорює можливість відправки військ на західну Україну, аби естонські військові взяли на себе "тилові" роботи.

Про це в інтерв'ю Breaking Defense заявив радник президента Естонії з національної безпеки Мадіс Ролл.

За словами Ролла, Естонія воліла б зробити такий крок у межах місії НАТО, однак при цьому Таллін не виключає можливості відправки військ у межах меншої коаліції.

"Дискусії тривають. Ми повинні розглянути всі можливості. Ми не повинні обмежувати свій розум щодо того, що ми можемо робити", — сказав радник президента Естонії.

Він також додав, що не виключено, що країни НАТО, які виступають проти відправки військ в Україну, змінять свою думку "з часом".

Що відомо про заяву Макрона щодо військ західних країн в Україні

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси. Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 8 березня заявив, що не виключає можливої ​​присутності військ НАТО в Україні.

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