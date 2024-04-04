НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Заволодіння коштами "УЗ": За Артема Шила внесли заставу 30 млн грн
УКРЗАЛІЗНИЦЯОПУКОРУПЦІЯВАКСЖиттяПолітика

Заволодіння коштами "УЗ": За Артема Шила внесли заставу 30 млн грн

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Артем Шило
Артем Шило. НАБУ

За ексрадника Офісу президента Артема Шила, якого підозрюють у заволодінні 94,8 млн грн “Укрзалізниці” при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану, 4 квітня, внесли заставу у розмірі 30 мільйонів гривень.

Про це Суспільному повідомили джерела у ВАКС.

Про внесення застави за Шила також повідомляє Центр протидії корупції. Зазначається, що після внесення застави він має дотримуватися низки обов'язків, зокрема здати закордонні паспорти, носити електронний браслет.

"Окрім того, йому заборонено спілкуватися з приводу обставин справи із головою ОП Єрмаком, його заступником Татаровим, міністром Камишіним, віцепрем'єром Кубраковим та низкою інших осіб. У разі порушення обов'язків внесену заставу можуть стягнути у дохід бюджету", — повідомили у ЦПК.

У Центрі також повідомили, що один із адвокатів Шила — Сергій Тарасюк — сам є обвинуваченим у справі НАБУ та САП. Він є фігурантом справи про можливе одержання 36 тисяч доларів київськими податківцями за сприяння у поверненні вилученого під час обшуку майна.

2 квітня у САП повідомили, що спільно із НАБУ викрили цю організовану злочинну групу на чолі з колишнім радником Офісу президента. Група під час воєнного стану заволоділа 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів для Укрзалізниці.

САП та НАБУ 2-3 квітня повідомили про підозру сімом учасникам організованої групи, яку очолював ексрадник Офісу президента Артем Шило.

4 квітня Шилу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб — до 31 травня включно — з альтернативою внесення застави у 30 мільйонів гривень.

Топ дня
ТЦК будуть викликати для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
ТЦК викликатимуть для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
Володимир Зеленський
Зеленський ввів у дію санкції проти бізнесменів та низки українських компаній
Служба безпеки України
СБУ дронами знищила щонайменше 6 літаків на аеродромі "Морозовськ" у РФ — джерела Важливо
Протиповітряна оборона України
Українські військові вночі знищили 13 "шахедів" — Повітряні сили
Спалена техніка РФ
Понад 850 солдатів, 15 танків та 50 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Вибір редакції
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
Дізнайтесь більше
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу
У Броварському районі Київщини потяг збив людину, чоловік від отриманих травм загинув
На Київщині під колесами потяга загинув чоловік
Корупція
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": сімом членам організованої групи повідомлено про підозру
Релейна шафа після підпалу, перегін Баришівка-Бориспіль
На Київщині судитимуть хлопців, які за гроші підпалювали обладнання біля залізничних колій
На початок