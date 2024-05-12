НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Блінкен заявив, що впевнений у тому, що Україна утримає фронт на Харківщині
СШАВторгнення Росії в УкраїнуЗСУПодіїСвітВійна

Блінкен заявив, що впевнений у тому, що Україна утримає фронт на Харківщині

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Ентоні Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен. AP Photo/Mark Schiefelbein

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що впевнений у тому, що Україна утримає фронт на Харківщині на тлі спроб наступу росіян.

Про це Блінкен сказав в ефірі CBS.

"Я переконаний, що Україна може ефективно тримати позиції на сході, вона може посилювати переваги, отримані для себе в Чорному морі... а також тримати російські сили під загрозою, зокрема у Криму, щоб ускладнити для них продовження цієї агресії", — зазначив він, відповідаючи на питання ведучої про ситуацію на Харківщині.

Водночас Блінкен зазначив, що багатомісячна затримка в отриманні додаткового фінансування для військової допомоги Україні призвела до витрат.

"Лише цього тижня ми вилучили близько 400 мільйонів доларів на оборонне обладнання для України з додаткового бюджету. Тож ми робимо все можливе, щоб якомога швидше надати цю допомогу", — додав держмекретар.

Близько 05:00 10 травня росіяни спробували прорвати лінію оборони на півночі Харківщини, повідомили в Міноборони. Обстріли населених пунктів прикордоння посилились.

Останні новини про спробу наступу Росії на Харківщині — в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.

Топ дня
Харків, обстріл 10 травня
Збитий російський літак та бої на Харківщині з армією РФ. 809 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
"Тривають жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги" — Зеленський про ситуацію на Харківщині
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Протести у Грузії: президентка виступила з екстренною заявою
Енергетика
Внаслідок бойових дій є знеструмлення у семи областях — Міненерго
Спроба наступу РФ на півночі Харківщини: що відбувається на прикордонні
Спроба наступу РФ на півночі Харківщини: що відбувається на прикордонні

Вибір редакції
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
мінометники 225 батальйону боронять Часів Яр
"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Дізнайтесь більше
Рафах
WP: США пропонують Ізраїлю розвідувальні дані, щоб уникнути наступу на Рафах
HIMARS
США схвалили терміновий продаж Україні трьох установок HIMARS
Зброя для України від США
Вибухи у Харкові, військова допомога від США і Канади та наземна атака РФ — головні новини ранку 11 травня
Електрокар на підзарядці
FT: США запровадять 100% мито на імпорт китайських електрокарів
На початок