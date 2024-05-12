Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що впевнений у тому, що Україна утримає фронт на Харківщині на тлі спроб наступу росіян.

Про це Блінкен сказав в ефірі CBS.

"Я переконаний, що Україна може ефективно тримати позиції на сході, вона може посилювати переваги, отримані для себе в Чорному морі... а також тримати російські сили під загрозою, зокрема у Криму, щоб ускладнити для них продовження цієї агресії", — зазначив він, відповідаючи на питання ведучої про ситуацію на Харківщині.

Водночас Блінкен зазначив, що багатомісячна затримка в отриманні додаткового фінансування для військової допомоги Україні призвела до витрат.

"Лише цього тижня ми вилучили близько 400 мільйонів доларів на оборонне обладнання для України з додаткового бюджету. Тож ми робимо все можливе, щоб якомога швидше надати цю допомогу", — додав держмекретар.

Близько 05:00 10 травня росіяни спробували прорвати лінію оборони на півночі Харківщини, повідомили в Міноборони. Обстріли населених пунктів прикордоння посилились.

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