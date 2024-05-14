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Байден наказав китайському криптомайнеру продати землю біля військової бази США
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Байден наказав китайському криптомайнеру продати землю біля військової бази США

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Американський лідер Джо Байден
Президент США Джо Байден. Фото: AP Photo/Andrew Harnik

США заявили, що китайська криптомайнингова компанія, яка працює поблизу бази ВВС у Вайомінгу, становить загрозу національній безпеці, і наказали фірмі покинути територію.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США.

Зазначається, що компанія MineOne Partners Ltd та її дочірні підрозділи "можуть вжити заходів, які загрожують національній безпеці" США.

За даними Міністерства фінансів, фірма повинна продати нерухомість, яку вона купила у 2022 році поблизу військової авіабази FE Warren. На базі розміщені ядерні ракети США.

Американські офіційні особи, включно з представниками казначейства, державного, юстиційного та оборонного комітету з питань іноземних інвестицій у Сполучених Штатах, відомого як CFIUS, заявили, що перевірка показала купівлю землі ризикованою.

За даними Міністерства фінансів, компанія MineOne ніколи не надсилала транзакцію на перевірку до її завершення.

"Сьогоднішній наказ про вилучення підкреслює непохитну відданість президента Байдена захисту національної безпеки Сполучених Штатів. Це також підкреслює важливу роль захисника, яку виконує CFIUS, щоб гарантувати, що іноземні інвестиції не підривають нашу національну безпеку, особливо в тому, що стосується транзакцій, які становлять ризик для чутливих військових об’єктів США, а також тих, що включають спеціальне обладнання та технології", – сказав секретар казначейства Джанет Л. Йеллен.

Вторгнення об'єктів у повітряний простір США

2 лютого над американським штатом Монтана зафіксували повітряну кулю, обладнану приладами для стеження. У Пентагоні заявили, що за даними американської розвідки, це китайський розвідувальний аеростат.

У відповідь на порушення повітряного простору США Вашингтон скасував візит держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна. МЗС Китаю заявило, що куля використовувалась для метеорологічних спостережень.

4 лютого американські військові знищили китайський аеростат, який перетнув повітряний простір країни. МЗС Китаю висловило "сильне невдоволення і протест проти застосування США сили для атаки на цивільні безпілотні літальні апарати".

10 лютого винищувачі Північного командування США збили невідомий об'єкт, що летів на великій висоті в повітряному просторі поблизу Аляски. Військові спостерігали за летючим об'єктом протягом 24 годин.

Президент Джо Байден 17 лютого заявив про відсутність підтверджень, що збиті кулі були пов'язані з програмою спостереження КНР.

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