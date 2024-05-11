FT: США запровадять 100% мито на імпорт китайських електрокарів

Адміністрація президента США Джо Байдена планує підвищити тарифи на імпорт китайських електромобілів з 25% до 100% для захисту американської промисловості.

Про це пише Financial Times з посиланням на власні джерела.

Очікується, що США оголосять про цей крок у вівторок, 14 травня.

Різке підвищення зборів відбувається на тлі дедалі більшого занепокоєння, що Китай може наводнити ринок США дешевими електромобілями, загрожуючи американській автомобільній промисловості.

Адміністрація Байдена протягом трьох років переглядала тарифи, які колишній президент Дональд Трамп наклав на імпорт з Китаю в рамках торговельної війни, розпочатої у 2018 році.

Рішення підвищити тарифи на електромобілі було ухвалене тому, що адміністрація Байдена стурбована просуванням Китаю у зеленому промисловому секторі, зокрема у виробництві сонячних панелей.

"Адміністрація Байдена намагається випередити ситуацію і переконатися, що автомобільну промисловість США не спіткає та ж доля, що й сонячну американську промисловість, яка була фактично знищена через нечесну торгівлю китайським імпортом", — сказала колишня чиновниця і віцепрезидентка Інституту політики азійського суспільства Венді Катлер.

На її думку, збільшення тарифної ставки в чотири рази ефективніше захистить американських автовиробників від торгівлі китайськими транспортними засобами, перш ніж вони зможуть закріпитися на ринку США.

У лютому Байден також наказав розслідувати, чи становлять китайські транспортні засоби, підключені до Інтернету, загрозу національній безпеці США.