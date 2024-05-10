Уряд США додав 37 китайських компаній до свого торговельного чорного списку, посилаючись на міркування національної безпеки, причому 11 із цих компаній, за заявою Вашингтона, пов'язані з інцидентом зі шпигунською повітряною кулею Китаю, яка пролетіла над Штатами минулого року.

Про це повідомляє Kyodo.

Організаціям, включаючи компанії та дослідницькі установи, що потрапили до списку, заборонено вести бізнес з американськими фірмами.

За даними міністерства, 22 з 37 організацій потрапили до чорного списку через їхній зв'язок із зусиллями Китаю щодо вдосконалення квантових технологій, а також через те, що вони придбали або намагаються придбати товари американського походження для посилення квантового потенціалу Пекіна.

Деякі з цих компаній також пов'язані з просуванням ядерних програм Китаю або брали участь в експорті контрольованих товарів до Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.

"Сьогоднішні дії є ще одним рішучим кроком у розв'язання проблем, пов'язаних із Китайською Народною Республікою та її військовою модернізацією", — заявив заступник міністра торгівлі США з питань промисловості та безпеки Алан Естевез.

Він додав, що Сполучені Штати повинні залишатися пильними, аби не допустити доступу таких організацій до американських технологій, які можуть бути використані для підриву національної безпеки США.

Вторгнення об'єктів у повітряний простір США

2 лютого над американським штатом Монтана зафіксували повітряну кулю, обладнану приладами для стеження. У Пентагоні заявили, що за даними американської розвідки, це китайський розвідувальний аеростат.

У відповідь на порушення повітряного простору США Вашингтон скасував візит держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна. МЗС Китаю заявило, що куля використовувалась для метеорологічних спостережень.

4 лютого американські військові знищили китайський аеростат, який перетнув повітряний простір країни. МЗС Китаю висловило "сильне невдоволення і протест проти застосування США сили для атаки на цивільні безпілотні літальні апарати".

10 лютого винищувачі Північного командування США збили невідомий об'єкт, що летів на великій висоті в повітряному просторі поблизу Аляски. Військові спостерігали за летючим об'єктом протягом 24 годин.

Президент Джо Байден 17 лютого заявив про відсутність підтверджень, що збиті кулі були пов'язані з програмою спостереження КНР.