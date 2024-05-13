Польща витратить 1,5 млн злотих на фортифікації на кордоні з Білоруссю

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик сказав, що на модернізацію загороджень на кордоні з Білоруссю піде 1,5 млрд злотих (приблизно 375 млн доларів США).

Про це посадовець сказав в ефірі каналу TVN24, ефір цитує Польське агентство преси.

Цезарія Томчика запитали про бар'єри на кордоні з Білоруссю на тлі того, що в суботу, 11 травня, прем'єр-міністр Дональда Туска був із візитом у Підляської військової оперативної групи в місті Каракуле поблизу Білостока. Туск анонсував початок робіт для спорудження сучасних фортифікацій. Він також анонсував посилення правового захисту солдатів і офіцерів, що забезпечить їм "повне відчуття правової безпеки" під час дій на кордоні.

Зокрема, всю довжину загороджувальної споруди, яка була побудована кілька місяців тому, буде посилено. Проєкт розробив Сілезький технологічний університет і наші інженери, щоби зробити його непрохідним", — сказав заступник міністра, додавши, що попередній уряд "Права і справедливості", на його думку, недостатньо добре укріпив ту ділянку.

За словами посадовця, зараз мігранти за допомогою білоруських служб здатні подолати кордон, але Польща діє на основі польського та міжнародного права.

"Цей бар’єр має бути ефективним, і це те, що сьогодні робить польська держава, і ми виділимо на це величезні ресурси. Сама модернізація загорожі, ймовірно, коштує близько 1,5 мільярда злотих, і саме стільки потрібно виділити, щоб вона реально працювала. Але те, про що говорив прем’єр-міністр Дональд Туск, тобто питання фортифікацій, це зовсім інший проєкт, над яким ми працювали багато тижнів", — сказав Томчик.

Що відомо про ситуацію на польсько-білоруському кордоні

Польські прикордонники та поліцейські 4 серпня 2021 року затримали 62 нелегальних мігрантів, які потрапили до Польщі із Білорусі. За незаконний перетин польсько-білоруського кордону тоді було затримано 50 громадян Іраку, 11 громадян Ірану та 1 громадянина Камеруну. Також правоохоронці затримали українця, який намагався "забрати" кількох іноземців.

24 серпня 2021 року міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща планує побудувати огорожу заввишки 2,5 метри на кордоні з Білоруссю.

Наприкінці січня 2022 року Польща розпочала будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю. Тоді повідомили, що вздовж кордону зведуть стіну завдовжки 186 кілометрів, аби стримувати мігрантські потоки. Нове загородження мало загальну довжину 186 км та висоту 5,5 м.

У жовтні минулого року Польща добудувала стіну на кордоні з Білоруссю завдовжки 187 кілометрів. Висота побудованої "стіни" — 5,5 м. Огородження зроблено зі сталевих панелей висотою 4,5 м з колючим дротом нагорі.

1 травня речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська повідомляла, що країна завершує монтувати електронне загородження на кордоні з Білоруссю. За інформацією речниці, вже встановили 206 км електробар'єру, залишилося це зробити на ділянці 150 м, але заважають погодні умови.

12 серпня 2023 року польський кордон із території Білорусі намагалися перетнути 160 нелегальних мігрантів з країн Азії та Африки.

20 серпня повідомлялось, що польсько-білоруський кордон із території Білорусі намагалися незаконно перетнути 124 нелегальні мігранти з країн Африки та Азії.

Понад 220 нелегальних мігрантів 10 квітня намагалися прорвати кордон Польщі з боку Білорусі. Польські прикордонники разом з військовими їх зупинили.