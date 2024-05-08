У Польщі на кордоні з Білоруссю затримали російського дезертира, який воював з Україною. 41-річний беззбройний чоловік незаконно перетнув державну межу. Зараз встановлюють мотиви солдата.

Це підтвердила Підляська прикордонна служба Польщі.

Як повідомив кореспондент польського видання RMF FM, чоловік був вдягнений в цивільний одяг і не мав з собою зброї. Але в нього знайшли військові документи, зокрема контракт з армією на участь у бойових діях проти України.

Справою дезертира вже займається Агентство внутрішньої безпеки. Насамперед будуть з'ясовувати мету росіянина — міжнародний захист, еміграція або ж завдання з Кремля — шпигунство чи диверсії. Можливо, через Польщу він хотів потрапити в інші країни Заходу.

Росіянин перетинав кордон через канал, організованим режимом лідера Білорусі Олександра Лукашенка, яким користуються іноземці переважно з Близького Сходу, Північної Африки та Центральної Азії.

Що відомо про ситуацію на польсько-білоруському кордоні

Польські прикордонники та поліцейські 4 серпня 2021 року затримали 62 нелегальних мігрантів, які потрапили до Польщі із Білорусі. За незаконний перетин польсько-білоруського кордону тоді було затримано 50 громадян Іраку, 11 громадян Ірану та 1 громадянина Камеруну. Також правоохоронці затримали українця, який намагався "забрати" кількох іноземців.

24 серпня 2021 року міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща планує побудувати огорожу заввишки 2,5 метри на кордоні з Білоруссю.

Наприкінці січня 2022 року Польща розпочала будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю. Тоді повідомили, що вздовж кордону зведуть стіну завдовжки 186 кілометрів, аби стримувати мігрантські потоки. Нове загородження мало загальну довжину 186 км та висоту 5,5 м.

У жовтні минулого року Польща добудувала стіну на кордоні з Білоруссю завдовжки 187 кілометрів. Висота побудованої "стіни" — 5,5 м. Огородження зроблено зі сталевих панелей висотою 4,5 м з колючим дротом нагорі.

1 травня речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська повідомляла, що країна завершує монтувати електронне загородження на кордоні з Білоруссю. За інформацією речниці, вже встановили 206 км електробар'єру, залишилося це зробити на ділянці 150 м, але заважають погодні умови.

12 серпня 2023 року польський кордон із території Білорусі намагалися перетнути 160 нелегальних мігрантів з країн Азії та Африки.

20 серпня повідомлялось, що польсько-білоруський кордон із території Білорусі намагалися незаконно перетнути 124 нелегальні мігранти з країн Африки та Азії.

Понад 220 нелегальних мігрантів 10 квітня намагалися прорвати кордон Польщі з боку Білорусі. Польські прикордонники разом з військовими їх зупинили.