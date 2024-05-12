Польща зміцнить кордони на тлі загроз з боку Росії та Білорусі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава планує посилити безпеку вздовж своїх східних кордонів на тлі гібридних загроз з боку Білорусі та Росії.

Про це пише RFM24.

Глава уряду підкреслив, що польсько-білоруський кордон є унікальним місцем через тиск нелегальної імміграції.

"Ми маємо справу з гібридною війною, що прогресує. Я хочу, щоб тут більше не було сумнівів – така практика на польському кордоні організовує країна, яка має дедалі агресивніші наміри щодо Польщі — це Білорусь", – пояснив Туск.

Туск заявив, що Польща активно зміцнює східний кордон.

"Ми розпочали інтенсивну роботу над сучасною фортифікацією. Ці укріплення в багатьох вимірах будуть побудовані вздовж усього польського кордону зі сходу. Це не лише внутрішній кордон Польщі, а й кордон ЄС. Тому я не сумніваюся, що всій Європі доведеться інвестувати у свою безпеку", — повідомив Туск.

Глава польського уряду зазначив, що нелегальних перетинів кордону з кожним днем ​​стає дедалі більше.

Що відомо про ситуацію на польсько-білоруському кордоні

Польські прикордонники та поліцейські 4 серпня 2021 року затримали 62 нелегальних мігрантів, які потрапили до Польщі із Білорусі. За незаконний перетин польсько-білоруського кордону тоді було затримано 50 громадян Іраку, 11 громадян Ірану та 1 громадянина Камеруну. Також правоохоронці затримали українця, який намагався "забрати" кількох іноземців.

24 серпня 2021 року міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща планує побудувати огорожу заввишки 2,5 метри на кордоні з Білоруссю.

Наприкінці січня 2022 року Польща розпочала будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю. Тоді повідомили, що вздовж кордону зведуть стіну завдовжки 186 кілометрів, аби стримувати мігрантські потоки. Нове загородження мало загальну довжину 186 км та висоту 5,5 м.

У жовтні минулого року Польща добудувала стіну на кордоні з Білоруссю завдовжки 187 кілометрів. Висота побудованої "стіни" — 5,5 м. Огородження зроблено зі сталевих панелей висотою 4,5 м з колючим дротом нагорі.

1 травня речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська повідомляла, що країна завершує монтувати електронне загородження на кордоні з Білоруссю. За інформацією речниці, вже встановили 206 км електробар'єру, залишилося це зробити на ділянці 150 м, але заважають погодні умови.

12 серпня 2023 року польський кордон із території Білорусі намагалися перетнути 160 нелегальних мігрантів з країн Азії та Африки.

20 серпня повідомлялось, що польсько-білоруський кордон із території Білорусі намагалися незаконно перетнути 124 нелегальні мігранти з країн Африки та Азії.

Понад 220 нелегальних мігрантів 10 квітня намагалися прорвати кордон Польщі з боку Білорусі. Польські прикордонники разом з військовими їх зупинили.