Польські спецслужби виявили пристрої для підслуховування у приміщенні, де сьогодні, 7 травня, має пройти виїзне засідання Кабінету міністрів країни.

Про це у соцмережі X повідомив речник польського міністра з питань координації спецслужб Яцек Добжинський.

"Служба державної охорони у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки виявила та демонтувала пристрої, які могли бути використані для прослуховування, у приміщенні, де сьогодні має відбутися засідання Ради міністрів у Катовіце", — йдеться дописі Добжинського.

Він додав, що спецслужби проводять подальші заходи з цього приводу, але інших деталей не навів.

У Катовіце відбувається виїзне засідання Ради міністрів. Також там проводять Європейський економічний конгрес, його урочисто відкриватимуть прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.