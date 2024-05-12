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У Німеччині пропонують збивати дрони над Україною силами НАТО
Вторгнення Росії в УкраїнуНІМЕЧЧИНАСвіт

У Німеччині пропонують збивати дрони над Україною силами НАТО

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Берлін, Німеччина
Берлін, Німеччина. Берлін, Німеччина, ілюстративне фото: Getty Images

Країни НАТО можуть допомогти Україні захистити частину її західної території від атак російських дронів за допомогою систем протиповітряної оборони (ППО), розташованих на східних кордонах Альянсу, зокрема у Польщі чи Румунії.

Такого розвитку не виключають представники низки німецьких політичних партій, у тому числі керівних Вільної демократичної партії (ВДП) та "Союзу 90"/Зелені", передає DW з посиланням на FAZ.

Зазначається, що такий підхід став би кроком у тому ж напрямку, про який міркує президент Франції Еммануель Макрон, який не виключив відправлення французьких військових на допомогу Києву: "Західні сили б безпосередньо відбивали російські атаки, але не з території України".

Агнешка Бруггер із партії "Зелені" вважає вірним "розташувати системи протиповітряної оборони на кордонах сусідніх (з Україною, — ред.) держав так, щоб вони могли захищати і західні частини України".

Цю думку поділяє її колега по партії Антон Гофрайтер.

"Повітряну оборону України з території Польщі та Румунії не варто виключати у довгостроковій перспективі", — сказав він і додав, що наразі про це "не йдеться". Зараз, на думку Гофрайтера, для Заходу головне "значно збільшити" постачання озброєнь та боєприпасів для самої України.

Депутат ВДП Маркус Фабер (Marcus Faber) зазначає, що кількість систем ППО та ракет до них вже зараз обмежена, тому необхідно гарантувати їх достатні обсяги у довгостроковій перспективі. "За таких умов я вважаю це (залучення західних систем ППО для захисту неба над Україною, — ред.) можливим", — заявив він.

За знищення російських "безпілотників" над Україною західними системами ППО виступає і депутат опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Родеріх Кізеветтер.

"Це розвантажить українську протиповітряну оборону та дозволить їй захистити фронт", — сказав він. За словами політика, приклад Ізраїлю, якому у квітні сили США, Франції та Великої Британії допомогли відбити масштабну повітряну атаку Ірану, говорить про те, що в подібній ситуації держави, які надали допомогу, не стають автоматично сторонами конфлікту.

Ідея збивати над Заходом України російські безпілотники з використанням розміщених у Румунії та Польщі систем ППО Альянсу, якими керують військовослужбовці НАТО, належить експерту Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе, а також колишньому помічнику генсека НАТО, генерал-лейтенанту Горсту-Гайнріху Браусу.

На думку Ланґе, це дозволило б створити на українському кордоні безпечну зону завширшки до 70 кілометрів. А це своєю чергою допомогло б розвантажити українські сили ППО на інших ділянках фронту.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі раніше заявив, що США не втручатимуться в російську війну в Україні та не збиватимуть повітряні цілі, як вони це робили в Ізраїлі.

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