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F-16 будуть в Україні упродовж місяця — прем'єр-міністерка Данії
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F-16 будуть в Україні упродовж місяця — прем'єр-міністерка Данії

ЗМІ
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Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час саміту ЄС у Брюсселі, 1 лютого 2024 року. AP Photo/Omar Havana

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що винищувачі F-16 будуть в Україні упродовж місяця.

Про це повідомляє у мережі X кореспондент Die Zeit Йорг Лау.

Що відомо про передачу України F-16

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 19 травня оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати можуть надати згоду на передачу Україні бойових літаків, зокрема F-16, за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по території РФ.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

Речниця Нацгвардії Аризони Ерін Ханніган оголосила, що перші чотири українські пілоти планують завершити навчання на винищувачах F-16 до літа. Нині навчання тривають.

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