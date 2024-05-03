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В Україні зросла кількість дітей, загиблих і поранених внаслідок війни — ОГПУ
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В Україні зросла кількість дітей, загиблих і поранених внаслідок війни — ОГПУ

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Діти стоять на знищеному російському бронеавтомобілі в центрі Києва
Діти стоять на знищеному російському бронеавтомобілі в центрі Києва 2 лютого 2023 р. Діти стоять на знищеному російському бронеавтомобілі в центрі Києва 2 лютого 2023 р. Фото: Associated Press

Станом на ранок 3 травня 2024 року щонайменше 1865 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. 2 травня загинула 12-річна дівчинка і поранення дістали вісім дітей.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, на ранок 3 травня 546 дітей загинули та 1319 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"2 травня внаслідок обстрілу с. Мемрик Донецької області загинула 12-річна дівчинка. 2 травня через обстріл військами РФ м. Дергачі Харківської області отримали поранення восьмеро дітей — семеро хлопчиків і одна дівчинка — віком від 8 до 15 років", — йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 530, Харківській — 356, Херсонській — 150, Дніпропетровській — 136, Київській — 130, Запорізькій — 108, Миколаївській — 104.

"Діти війни" — платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.

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