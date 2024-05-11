Збитий російський літак та бої на Харківщині з армією РФ. 809 день війни. Онлайн

12 травня — 809 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Міноборони Великої Британії оголосило про передачу Україні пакета військової допомоги на 500 мільйонів фунтів стерлінгів.
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- Українські військові збили російський літак Су-25 на Авдіївському напрямку.
- Українські захисники були змушені відійти з частини позицій на півночі Харківщини, повідомили у загоні "Гострі картузи".
У Росії Волгоградський НПЗ зазнав атаки дронів
На Волгоградському нафтопереробному заводі у Росії виникла пожежа після падіння на його територію безпілотника. Попередньо ніхто не постраждав.
Про це повідомив губернатор Волгоградської області Росії Андрій Бочаров.
За словами Бочарова, у ніч проти 12 травня ППО відбило атаку дронів на території Волгоградської області.