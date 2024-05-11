НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Збитий російський літак та бої на Харківщині з армією РФ. 809 день війни. Онлайн
Вторгнення Росії в УкраїнуПодіїТоп дня

Збитий російський літак та бої на Харківщині з армією РФ. 809 день війни. Онлайн

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Харків, обстріл 10 травня
Рятувальники гасять пожежу в Харкові після російських ударів вночі 10 травня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

12 травня — 809 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час

У Росії Волгоградський НПЗ зазнав атаки дронів

На Волгоградському нафтопереробному заводі у Росії виникла пожежа після падіння на його територію безпілотника. Попередньо ніхто не постраждав.

Про це повідомив губернатор Волгоградської області Росії Андрій Бочаров.

За словами Бочарова, у ніч проти 12 травня ППО відбило атаку дронів на території Волгоградської області.

Топ дня
Російські військові
На війні в Україні РФ втратила 1260 військових за добу — Генштаб
Швейцарія перемогла на &quot;Євробаченні-2024&quot;, Україна увійшла в трійку
Швейцарія перемогла на "Євробаченні-2024", Україна увійшла в трійку
Зенітники 110-ї бригади ЗСУ збили російський Су-25
Зенітники 110-ї бригади ЗСУ збили російський Су-25
Велика Британія
Велика Британія оголосила про передачу військового пакету допомоги Україні на 500 млн фунтів стерлінгів Важливо
HIMARS
США схвалили терміновий продаж Україні трьох установок HIMARS Важливо

Вибір редакції
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
мінометники 225 батальйону боронять Часів Яр
"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Дізнайтесь більше
Фінал пісенного конкурсу Євробачення-2024 у Мальме
Фінал "Євробачення-2024" й атака дронів на Волгоградський НПЗ — головні новини ранку 12 травня
Пол Г'юз
Понад 300 полагоджених автівок: як канадець допомагає українцям у Харкові. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Волгоградський НПЗ
У Росії Волгоградський НПЗ зазнав атаки дронів
Український боєць
"Піхота молиться на нас, а ми на них". Робота мінометників, які обороняють Часів Яр. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
На початок