Збитий російський літак та бої на Харківщині з армією РФ. 809 день війни. Онлайн

У Росії Волгоградський НПЗ зазнав атаки дронів

На Волгоградському нафтопереробному заводі у Росії виникла пожежа після падіння на його територію безпілотника. Попередньо ніхто не постраждав.

Про це повідомив губернатор Волгоградської області Росії Андрій Бочаров.

За словами Бочарова, у ніч проти 12 травня ППО відбило атаку дронів на території Волгоградської області.