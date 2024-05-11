11 травня учасники "Європейського маршу" з вимогою відкликання законопроєкту про "іноагентів" прямують із різних локацій у бік площі Європи у столиці Грузії (Тбілісі).

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Видання зазначає, що по всіх локація ходи мітингарів чергують поліцейські.

Видання "Новости-Грузия" опублікувало відео з обстановкою на площі Європи у Тбілісі станом на 21:01 за місцевим часом. На ролику видно, як тисячі людей зібралися на протест проти закону про так званих "іноагентів".

Головна редакторка кавказького видання JamNews Маргарита Авхледіані у коментарі Суспільному розповіла, що вона, як представниця медіа, яке підпадає під дію закону про "іноагентів" безпосередньо відчує його на собі.

"Це, мабуть, найбільша загроза і небезпека, яку я пам'ятаю протягом 30 років після розпаду Радянського Союзу. Ще кілька місяців тому, до того як вони (партія "Грузинська мрія" — ред.) знову внесли законопроєкт до парламенту, я завжди казала, що я все ще живу в дуже вільній країні. Я завжди казала, давайте будемо достатньо сильними, щоб залучити більше людей на свій бік, тому що країна вільна, і ми можемо це зробити. Все залежить від нас, але, можливо, вже наступного тижня це буде не так", — сказала журналістка.

Вона наголосила, що після ймовірного ухвалення законопроєкту парламентом Грузії, ніхто із місцевих журналістів не збирається реєструватися як "іноземний агент".

"Тому, що цей закон фокусується на двох суб'єктах — це неурядові організації (НУО) та ЗМІ окремо. Навіть якщо ЗМІ, а їх багато, працюють не як НУО, вони працюють як медіабізнес. Але вони перебувають у фокусі цього закону, незалежно від того, який юридичний статус вони мають. Це означає для нас, наприклад, для JamNews, який я очолюю, і для багатьох інших журналістів і видань припинення роботи. Ми вже обговорювали це з багатьма редакторами", — висловила свою позицію Авхледіані.

Зі свого боку співзасновник протестного руху Shame Movement Дачі Імедадзе сказав, що керівна партія країни "Грузинська мрія" й досі стратегічно не визначилась зі своїм політичним курсом.

17 квітня парламент Грузії затвердив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів".

Під час обговорення проєкту закону в парламенті країни, відбулися сутички між протестувальниками і поліцією. Було затримано 63 активісти.

Критики вважають законопроєкт аналогом російського закону про "іноземних агентів" від 2012 року. Влада Грузії каже, що нічого спільного з російським законом у їхнього законопроєкту немає.

Президентка Грузії Зурабішвілі в інтерв'ю ВВС заявила, що накладе вето на закон про "іноагентів" у разі його остаточного ухвалення.

1 травня законопроєкт було ухвалено у другому читанні. “За” відповідне рішення проголосували 83 депутати, 23 — “проти”. Опозиція не брала участі у голосуванні. До остаточного прийняття законопроєкт ще має пройти третє фінальне читання.

Як повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на дані Міністерства охорони здоров’я Грузії, у ході акцій протесту проти законопроєкту про "іноагентів", які проходили в центрі Тбілісі в ніч з 1 на 2 травня, були госпіталізовані щонайменше 15 людей, серед яких є спецпризначенці, які розганяли демонстрантів. Деякі з постраждалих уже залишили медустанови.

Положення законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу"

Законопроєкт зобов'язує неурядові організації та ЗМІ, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, зареєструватися як "іноземний агент". Згідно із законопроєктом, кожен, хто вважається "організацією, що просуває іноземні інтереси", має бути зареєстрований у держреєстрі.

Згідно із законопроєктом, підставою для початку моніторингу стане рішення відповідної уповноваженої особи з Міністерства юстиції. Якщо в результаті моніторингу виявиться, що суб'єкт відповідає критеріям "організації-носія інтересів іноземної сили", але уникає реєстрації у відповідній базі, суб'єкта внесуть до неї на підставі звернення уповноваженої особи з Мін'юсту.

Ухилення від реєстрації або відмова від заповнення декларації спричинить штраф у розмірі 25 тисяч ларі (приблизно 370 тисяч гривень).

Якщо організація не усуне упущення у документах у зазначений термін їй буде виписано штраф у 10 тисяч ларі (146 тисяч гривень). Якщо порушення відбувається після закінчення одного місяця — 20 тисяч ларі (290 тисяч гривень).

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що таке законодавство необхідне для забезпечення фінансової прозорості одержувачів грантів. Однак опозиційні партії та незалежні журналісти заявили, що законопроєкт є спробою придушити свободу слова в Грузії та зірвати шанси країни на вступ до ЄС. За їхніми словами, законопроєкт є копією російського закону про "іноагентів". Грузинський уряд відкидає будь-які порівняння із законодавством РФ.

Що відомо про минулі протести у Грузії через закон "про іноагентів"

7 березня 2023 року у Грузії розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про "іноагентів", ініційованого грузинською партією "Сила народу".

У ніч проти 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Також відбулися затримання. За даними МВС, станом на ранок 8 березня затримали 66 людей.

До цього президентка Грузії Саломе Зурабішвілі записала відеозвернення у якому підтримала протестувальників проти законопроєкту щодо виявлення "іноземних агентів". Вона пообіцяла накласти вето на документ, ухвалений парламентом у першому читанні.

Протести у Тбілісі, проти ухваленого напередодні у першому читанні закону "про іноземних агентів" які розпочалися у 7 березня відновилися 8 березня.

8 березня масові протести продовжилися. 9 березня у Грузії, зокрема у столиці Тбілісі, Кутаїсі та Батумі, проходили вже мирні акції-мітинги.

Станом на вечір 9 березня 132 затриманих під час протестів у Грузії відпустили, одна людина залишалася під вартою за звинуваченням у нападі на поліцейського.

10 березня парламент Грузії відхилив у другому читанні "закон про іноагентів".

Що відомо про "закон про іноагентів"

Закон про "іноагентів" фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.