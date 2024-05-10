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Україна отримала від Польщі військову допомогу на майже $4 млрд — український посол
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Україна отримала від Польщі військову допомогу на майже $4 млрд — український посол

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Зварич, Польща, Україна
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Василь Зварич. Facebook/Василь Зварич

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Польща надала Україні військової допомоги майже на 4 мільярди доларів.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів посол України в Польщі Василь Зварич.

“Станом на сьогодні Польща надала цієї військової допомоги майже на 4 млрд доларів і дуже важливо, що ця робота продовжується", – сказав дипломат.

Він зазначив, що Україна має в Польщі важливий "стратегічний хаб" для отримання військової допомоги.

Зварич також нагадав про функціонування медичного закладу, через який транспортуються військові та цивільні, які постраждали від російської агресії на лікування в інших країнах Європи. Він підкреслив, що в цьому аспекті Польща відіграє важливу роль.

Також, за його словами, є дуже допомога з боку Варшави щодо підтримки енергетичної інфраструктури України. Посол звернув увагу, польська влада у співпраці з Єврокомісією створила так званий енергетичний хаб допомоги Україні — RescEU, через який йде багато допомоги, яка зараз вкрай необхідна в умовах посилених атак з боку РФ на об’єкти української критичної інфраструктури.

Серед іншого він зазначив, що різносторонню гуманітарну допомогу Україні надають й органи місцевого самоврядування Польщі та організації неурядового сектору й підкреслив, що "все це відбувається практично щоденно".

4 травня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що слова президента Франції Емманюеля Макрона про те, що не можна виключати направлення союзницьких військ до України — є "слушними". Він також підкреслив, що Польща "не відкриває свої карти" у запитах можливого відправлення своїх солдатів в Україну.

Що відомо про заяву Макрона щодо військ західних країн в Україні

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси. Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 8 березня заявив, що не виключає можливої ​​присутності військ НАТО в Україні.

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