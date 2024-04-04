Дуда закликав країни-члени НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП

Президент Польщі Анджей Дуда закликав країни-члени НАТО збільшити витрати на оборону з двох до трьох відсотків ВВП.

Як повідомляє Rzeczpospolita, Дуда у 75-ту річницю створення Альянсу надіслав лист із цього приводу його лідерам і озвучив його під час виступу в Президентському палаці у Варшаві, 4 квітня.

У документі йдеться про пропозицію глави Польщі, представлену раніше, перед його візитом до США в березні 2024 року.

"Оскільки сьогодні минає 75 років із моменту підписання Північноатлантичного договору, я вирішив надіслати листа усім лідерам країн-членів НАТО, і, звичайно, генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу, де письмово подано мою пропозицію разом з обґрунтуванням. Росія у своїй політиці повертається до часів "холодної війни". Тож нині вона (Росія — ред.) має зустрітися з відповіддю, яку отримала й у ті часи. Тоді країни НАТО витрачали на свою оборону 3% ВВП", — сказав Дуда.

Рішення збільшити військові витрати до 2% ВВП було ухвалено НАТО у 2014 році. За словами Дуди, цього було достатньо десять років тому, але не зараз.

Він констатував, що Росія розширює свій військовий потенціал та витрачає на оборону третину свого ВВП, а також перевела економіку в "режим війни".

"Я не сумніваюся, що НАТО і країни вільного світу мають відреагувати на це не лише підтримкою України у військових діях, не лише запобіганням перемозі Росії в Україні. Сьогодні це найважливіше завдання вільного світу. Підтримайте Україну в цьому плані, насамперед фінансово та у військовому відношенні. Але сьогодні вільний світ має також зміцнити свою безпеку та оборону. Минули мирні часи, коли всі думали, що війни більше не буде, коли були навіть моменти, що люди сумнівалися, чи потрібна армія. На жаль, теперішні часи показують, що вона дуже потрібна", – сказав він.

Головні урочистості з нагоди 75-ї річниці створення Північноатлантичного договору відбуваються в Брюсселі. В них беруть участь, зокрема, очільник Альянсу Єнс Столтенберг, лідери та міністри держав-членів НАТО. Серед гостей — міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

14 лютого генсек НАТО інформував, що у цьому році 18 з 31 країн-членів Альянсу витратить 2% свого ВВП на оборону. Загалом союзники НАТО в Європі у 2024-му витратять на оборону 380 млрд доларів – це 2% їх сукупного ВВП.