У Німеччині 10 травня відбуваються протести проти розширення потужностей американського заводу Tesla Gigafactory в Грюнхайде поблизу Берліна, який виробляє електромобілі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними організаційної групи Disrupt Tesla, яка стверджує, що "розширення" компанії завдасть шкоди навколишньому середовищу, а у протесті поблизу Берліна взяли участь близько 800 людей. Наразі відбулися сутички демонстрантів із поліцією.

"Ми сьогодні тут, щоб привернути увагу до заводу Tesla в Грюнхайде через руйнування навколишнього середовища", — сказав у коментарі Reuters прессекретар Disrupt Tesla Оле Беккер.

За його словами, Disrupt Tesla також хоче висвітлити руйнування навколишнього середовища в таких країнах, як Аргентина чи Болівія, спричинене видобутком літію, адже він є ключовим ресурсом для акумуляторів електромобілів.

Водночас речник поліції Бранденбурга Маріо Хайнеманн заявив, що правоохоронці захищають "свободу масових зібрань", але, якщо буде необхідно, поліцейські "втрутяться", бо вони перш за все відповідають за "громадський порядок і безпеку".

Також він підтвердив, що протестувальники намагалися потрапити на територію заводу, але їм завадили, кілька людей були затримані. Зокрема деякі з демонстрантів пошкодили кілька автомобілів Tesla, використовуючи піротехніку та фарбу на сусідньому місці зберігання автомобілів.

Власником і засновником компанії з виробництва електрокарів Tesla є американський мільярдер Ілон Маск.