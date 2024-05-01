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Bloomberg оновив індекс мільярдерів світу. Хто потрапив до ТОП-5
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Bloomberg оновив індекс мільярдерів світу. Хто потрапив до ТОП-5

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Бернар Арно
Президент і гендиректор групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно виступає під час щорічних зборів акціонерів компанії в Парижі, Франція, 18 квітня 2024 року. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Bloomberg оновив індекс мільярдерів світу. На першому місці опинився французький бізнесмен Бернар Арно – президент і гендиректор групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (компанія-виробник предметів розкоші). Статки Арно становлять 215 мільярдів доларів.

Про це йдеться у рейтингу Bloomberg.

До п'ятірки найбагатших людей також потрапили:

  • Джефф Безос – американський підприємець, засновник інтернет-магазину Amazon та аерокосмічної компанії Blue Origin ($198 млрд).
  • Ілон Маск – американський інвестор та винахідник, засновник компаній SpaceX, Tesla Inc. ($194 млрд).
  • Марк Цукерберг – американський підприємець, засновник компанії Meta, розробник соціальної мережі Facebook. ($153 млрд).
  • Білл Гейтс – американський бізнесмен, інвестор, письменник, філантроп, засновник корпорації Microsoft ($146 млрд).

Bloomberg Billionaires Index – це щоденний рейтинг найбагатших людей світу. Подробиці розрахунків наведено в аналізі власного капіталу на сторінці профілю кожного мільярдера. Цифри оновлюються наприкінці кожного торгового дня в Нью-Йорку.

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